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الأوقاف: استخراج 20 ألف بطاقة رقم قومي للمرأة المعيلة والأولى بالرعاية

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الأوقاف: استخراج 20 ألف بطاقة رقم قومي للمرأة المعيلة والأولى بالرعاية الأوقاف: استخراج 20 ألف بطاقة رقم قومي للمرأة المعيلة والأولى بالرعاية

مصراوي Masrawy

10:22 م الثلاثاء 19 يناير 2021

كتب - محمود مصطفى:

اعتمد الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، اليوم الثلاثاء 19 يناير، الموافقة على صرف مبلغ مليون جنيها من الموارد الذاتية للوزارة لاستخراج عشرين ألف بطاقة رقم قومي للسيدات الأولى بالرعاية وغير القادرات ممن يرشحهن المجلس القومي للمرأة.

وأوضحت وزارة الأوقاف في بيان لها، الثلاثاء، ذلك في ضوء رسالة الأوقاف في خدمة المجتمع واهتمامها بالمرة المعيلة والأولى بالرعاية وبموجب البروتوكول المشترك بين الأوقاف والمجلس القومي للمرأة، بناء على الدراسة الميدانية التي تقوم بها باحثات المجلس من خلال التنسيق مع مصلحة الأحوال المدنية بوزارة الداخلية، وذلك على نفقة وزارة الأوقاف ومن المبالغ المخصصة للبر وخدمة المجتمع.

يذكر بأن إجمالي البطاقات التي تم استخراجها قبل ذلك من خلال البروتوكولات الموقعة مع المجلس القومي للمرأة بلغ (120) ألف بطاقة، إضافة إلى هذه العشرين، ليكون إجمالي ما تم استخراجه والموافقة عليه (140) ألف بطاقة.

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