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عودة التواصل الاجتماعي "بارليه" للعمل بمساعدة شركة روسية

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عودة شبكة التواصل الاجتماعي "بارليه" للعمل بمساعدة شركة روسية عودة التواصل الاجتماعي "بارليه" للعمل بمساعدة شركة روسية

مصراوي Masrawy

10:09 م الثلاثاء 19 يناير 2021

واشنطن - (د ب أ)

عادت التواصل الاجتماعي الحرة "بارليه" للعمل بمساعدة شركة روسية لخدمات أمن الإنترنت، حيث تبحث الشبكة عن طريقة للالتفاف على الحظر الذي تعرضت له وأوقفها عن العمل في وقت سابق من الشهر الحالي، بعد أن استخدمها أنصار الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد في تنظيم أعمال العنف التي قاموا بها في الكونجرس يوم 6 يناير الحالي.

وقال جون ماتيز الرئيس التنفيذي لشركة بارليه، في رسالة جديدة: "عودتنا كانت حتمية بفضل العمل الجاد ومواجهة كل الصعاب".

وأشارت وكالة بلومبرج للأنباء، إلى أن شبكة بارليه التي تقول إنها البديل الذي يسمح بحرية التعبير الكاملة، اختفت في وقت سابق من الشهر الحالي بعد أن أوقفت خدمة الحوسبة السحابية أمازون ويب سيرفس استضافة الشبكة، كما حظرتها شركة آبل للإلكترونيات التي تنتج هواتف آيفون الذكية وتدير متجر آب ستور للتطبيقات. وكذلك تم حظرها على متجر تطبيقات جوجل.

وقال ماتيز: "رغم التهديدات والتحرشات لم يغادر موظف واحد شركة بارليه. لقد أصبحنا أقرب وأقوى كفريق واحد".

كانت شركات التكنولوجيا والإلكترونيات الكبرى قد حظرت بارليه بعد استخدامها في التحريض على أعمال العنف التي وقعت في واشنطن 6 يناير الحالي.

وعادت الشبكة إلى العمل اعتمادا على خدمة الاستضافة من شركة "دي.دوس-جارد كورب" التي يمتلكها الروسيان يفيجني مارشينكو وأليكسي ليكاشيف بحسب الوثائق المقدمة الموجودة لدى سجل الشركات البريطاني. ويقول موقع دي دوس جارد إن مقره المسجل في مدينة أدنبره باسكتلندا.

كان تيم كوك الرئيس التنفيذي لأبل قد دافع يوم الأحد الماضي، عن قرار الشركة حذف تطبيق بارليه من خدماتها رغم شكاوى المنتقدين الذي قالوا إن تحرك آبل اعتداء على حرية التعبير قائلاً: "نحن نظرنا إلى التحريض على العنف الذي تم هناك. ولا نعتبر أن التحريض على العنف حرية تعبير".

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