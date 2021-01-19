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مرشحة "بايدن" للاستخبارات: واشنطن أمامها طريق طويل قبل العودة لـ"نووي" إيران

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مرشحة "بايدن" للاستخبارات: واشنطن أمامها طريق طويل قبل العودة لـ"نووي" إيران مرشحة "بايدن" للاستخبارات: واشنطن أمامها طريق طويل قبل العودة لـ"نووي" إيران
اشترطت امتثال طهران للاتفاق ووقف أنشطتها المزعزعة للاستقرار

مرشحة

ذكرت أفريل هاينز المرشحة لإدارة الاستخبارات الوطنية الأمريكية في إدارة الرئيس جو بايدن، اليوم (الثلاثاء)، أن الولايات المتحدة أمامها طريق طويل قبل العودة إلى الاتفاق النووي مع إيران، الذي انسحبت منه إدارة الرئيس الأمريكي دونالد في 2018.

وقالت "هاينز" خلال إفادتها أثناء جلسة التصديق على تعيينها في مجلس الشيوخ الأميركي: "لقد أشار الرئيس المنتخب إلى أنه إذا عادت إيران إلى الامتثال، فسوف ينضم مجدداً إلى الاتفاق، لكن الأمور ما زالت بعيدة عن ذلك".

وأضافت: "الرئيس المنتخب ذكر أن علينا النظر إلى الصواريخ الباليستية التي حددتها والأنشطة المزعزعة للاستقرار التي تنخرط فيها إيران"، وفقاً لما أوردت قناة "الشرق".

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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