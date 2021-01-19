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في مستهل الفصل الثاني.. اجتماع عن بُعد للإشراف التربوي بـ"تعليم صبيا" ومكاتب 9 محافظات

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في مستهل الفصل الثاني.. اجتماع عن بُعد للإشراف التربوي بـ"تعليم صبيا" ومكاتب 9 محافظات في مستهل الفصل الثاني.. اجتماع عن بُعد للإشراف التربوي بـ"تعليم صبيا" ومكاتب 9 محافظات
"خرمي": تطورات كبيرة في الخطط والمنهجية هذا العام تتطلب تطور أدوار المشرفين

في مستهل الفصل الثاني.. اجتماع عن بُعد للإشراف التربوي بـ

عقدت إدارة تعليم صبيا اجتماعًا للمشرفين والمشرفات بالإشراف التربوي بالإدارة ومكاتب التعليم في تسع محافظات، بحضور مدير تعليم صبيا الدكتور حسن بن محسن خرمي ومساعديه للشؤون التعليمية، والمشرفين والمشرفات، والأقسام ذات الاختصاص.

شدد مدير التعليم في بداية اللقاء على أن هذا العام يمر بتطورات كبيرة في الخطط المدرسية، والمنهجية ما يتطلب معه تطور أدوار المشرفين بأن يكونوا على قدر من التطوير المهني والمهارات التي ترتقي بالمعلم، والحاجة الماسة إلى زيادة الفاعلية والاتصال التي يقوم بها المشرف ما بين المدرسة وإدارة التعليم، وتعزيز قدرته على تحليل استمارة الزيارة، ونقل الحالة التعليمية العامة التي تساعد الإدارة في اتخاذ القرار.

وأضاف الدكتور (الخرمي) أن توسع الخدمات التعليمية بصبيا الذي يشمل تسع محافظات بتضاريسها المختلفة يفرض الحاجة إلى وجود مشرفين متخصصين في المهام المختلفة، وإعداد الخطط لسد العجز في تغطية بعض المدارس، واستغلال التقنية لتطوير أداء المعلم، مع ضرورة العمل على تحسين الأداء وتحفيز المعلمين على الولاء لمهنتهم، وتمثل القدوة الحسنة، واكتساب المشرفين والمشرفات لمهارة التخطيط التي ستنعكس إيجابًا على جودة الأداء في الميدان، وأن يكون لدينا روح عالية لتفعيل كل ما يحقق رؤية الوزارة والإدارة والمدارس لتحقيق رؤية الوطن وريادة البلاد على جميع المستويات.

وتناول الاجتماع عدة نقاط عن الخطة المطورة للمدارس، ونسب دخول المشرفين والمعلمين على المنصة والإجراءات المتخذة، ودور المشرفين في متابعة دخول المعلمين على المنصة، وفاعلية أدائهم، والفاقد التعليمي قياسه ومتابعته، واستمارة تقييم أداء المعلم في نور وآلية وصولها واعتمادها من المعنيين. وتخلل اللقاء العديد من المداخلات، واختُتم بالتوصيات.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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