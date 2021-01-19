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"سي إن إن": بايدن يسافر إلى واشنطن على متن طائرة خاصة في تغيير للبروتوكول

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"سي إن إن": بايدن يسافر إلى واشنطن على متن طائرة خاصة في تغيير للبروتوكول "سي إن إن": بايدن يسافر إلى واشنطن على متن طائرة خاصة في تغيير للبروتوكول

مصراوي Masrawy

10:04 م الثلاثاء 19 يناير 2021

وكالات

غادر الرئيس الأمريكي جو بايدن، مساء الثلاثاء، من ولاية ديلاوير، متجهًا إلى العاصمة واشنطن، على متن طائرة خاصة، استعدادًا لحفل تنصيبه رئيسًا للولايات المتحدة الأمريكية غدًا الأربعاء، حسبما ذكرت "سي إن إن" .
ونقلت الشبكة الأمريكية، عن مصادر مطلعة، قولها إن بايدن سافر على متن طائرة خاصة مما يمثل تغييرًا آخر للبروتوكول المعمول به في البلاد قبل مراسم تنصيبه رئيسًا للولايات المتحدة الأمريكية.
وأكد مصدر، مطلع على الأمر للشبكة الإخبارية، أن بايدن لم يستقل طائرة حكومية أمريكية إلى قاعدة أندروز المشتركة في المحطة الأولى في احتفالات تنصيبه.
وقال المصدر "إنه يطير على انفراد" ، رافضًا الكشف عما إذا كانت لم تعرض على بايدن طائرة.

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