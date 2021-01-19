البنتاجون: استبعاد أي عنصر مشتبه به من مهمة تأمين حفل تنصيب بايدن

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مصراوي Masrawy

وكالات

أكد قائد الحرس الوطني بالولايات المتحدة، أن التطرف غير مقبول في صفوف قواته وأنهم سيتخذون الإجراءات اللازمة لمواجهته، مشيرًا إلى أنه تم استبعاد 12 عنصرًا بالحرس الوطني، لهم صلة بجماعات يمينية متطرفة.

وفي مؤتمر صحفي مساء اليوم، للبنتاجون، بشأن مراسم تأمين بايدن، أعلن المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية، أن قوات الحرس الوطني مستعدة لاستقبال فريق بايدن وتأمينه خلال حفل التنصيب.

وأشار إلى أن مكتب التحقيقات الفيدرالي يحقق في خلفيات عناصر الحرس الوطني، قبل حفل التنصيب.

وأكد أنه يتم استثناء أي عنصر مشتبه به من مهمة تأمين حفل تنصيب بايدن.