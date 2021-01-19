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وزير الإعلام اليمني يحذر من نشر الطقوس الخمينية وتفخيخ عقول الأطفال

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وزير الإعلام اليمني يحذر من نشر الطقوس الخمينية وتفخيخ عقول الأطفال وزير الإعلام اليمني يحذر من نشر الطقوس الخمينية وتفخيخ عقول الأطفال

مصراوي Masrawy

09:39 م الثلاثاء 19 يناير 2021

اليمن - (أ ش أ)

جدد وزير الإعلام والثقافة والسياحة اليمني معمر الإرياني، التحذير من تبعات ممارسات الميليشيا الحوثية المدعومة من إيران على النسيج الاجتماعي والسلم الأهلي، وقيم التنوع والتعايش المذهبي بين اليمنيين.

وأوضح الوزير، في تصريح لوكالة الأنباء اليمنية "سبأ" اليوم الثلاثاء، أن مشاهد التلقين الطائفي الذي تمارسه ميليشيا الحوثي للأطفال في مناطق سيطرتها تأتي ضمن مخططها لمسخ هوية اليمنيين ونشر الطقوس الخمينية الدخيلة، وتحويل قاعات الدراسة إلى أوكار لتفخيخ عقول الأطفال ومعامل لإنتاج المتطرفين والإرهابيين.

وأشار الإرياني إلى التهديد الذي تمثلهُ تنشئة جيل كامل على الأفكار الإرهابية المتطرفة وتحويلهم إلى قنبلة موقوتة تهدد الأمن والاستقرار في اليمن والمنطقة والعالم.

ووجه الإرياني السؤال للمعترضين على قرار تصنيف ميليشيا الحوثي جماعة إرهابية عن موقفهم مما تقوم به الميليشيا الحوثية من تدمير ممنهج لحاضر ومستقبل اليمنيين، ودورهم في وقف هذه الممارسات التي تمثل انتهاكًا خطيرًا لحقوق ملايين الأطفال وتسخيرهم قرابين لتنفيذ الأجندة الإيرانية.

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