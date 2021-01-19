ضربة البداية في مارس.. ننشر الجدول الزمني لتنفيذ مترو الإسكندرية- صور

★ ★ ★ ★ ★

مصراوي Masrawy

الإسكندرية – محمد عامر:

كشف المهندس أحمد حسن خليل، رئيس قطاع التخطيط والدراسات بالهيئة القومية للأنفاق، عن البدء الفعلي في تنفيذ مشروع مترو أبو قير في الإسكندرية بداية مارس المقبل.

جاء ذلك خلال اجتماع موسع بديوان عام محافظة الإسكندرية، اليوم الثلاثاء، لمتابعة البرنامج الزمني وكافة التجهيزات للبدء الفعلي في تنفيذ مشروع مترو أبو قير.

وقال خليل، إن مسار مشروع المترو المقرر تنفيذه بالتنسيق مع وزارة النقل يبدأ من أبو قير وحتى محطة مصر بطول ٢٣ كيلو متر تقريبا، وتكلفة إجمالية تقدر بـ ١.٧ مليار يورو.

وأشار إلى أن إجمالي عدد المحطات يقدر بـ 20 محطة – قابلة للتعديل-، موضحا أن المشروع يهدف إلي نقل ٦٠ ألف راكب ساعة/ اتجاه بمتوسط مليون و٢٠٠ راكب في اليوم.

وأضاف خليل، أنه من المقرر الانتهاء من المشروع خلال ٣ سنوات، تنقسم إلي سنتين، لانتهاء من أعمال المسار والأعمال الصناعية، وسنة للانتهاء من الحلول المرورية وتحويلات المرافق والأنفاق والكباري.

ولفت رئيس قطاع التخطيط والدراسات بالهيئة القومية للأنفاق، إلى أن مشروع المترو يأتي كمرحلة أولى للربط على منظومة القطار السريع الواصل من الإسكندرية والعلمين مارا ببرج العرب، ووصولا إلى السادس من أكتوبر والعين السخنة.

ومن جانبه، قال اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، إن مشروع "مترو أبو قير" كان من الأحلام وبفضل الله وتوجيهات القيادة السياسية أصبح هذا الحلم حقيقي- بحسب قوله.

وأضاف المحافظ خلال تفقده المسار الابتدائي لمشروع المترو تمهيدًا لبدء إطلاقه، أن هذا المشروع من أعظم المشروعات التي ستتم علي أرض الإسكندرية.

وأكد الشريف أنه سيجري التنسيق مع إدارة مرور الإسكندرية والجهات المعنية لوضع حلول مناسبة، وطرق بديلة للقضاء على أي مشكلة مرورية قد تواجه تنفيذ المشروع.

ووجه المحافظ جميع الأجهزة التنفيذية بوضع خطة بالتنسيق مع إدارة مرور الإسكندرية للاستفادة من إقامة محاور عرضية وطولية للربط بين طريق الكورنيش ومحور المحمودية.