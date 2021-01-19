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بالصور.. ضبط مصنع منظفات دون ترخيص في كفرالشيخ

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بالصور.. ضبط مصنع منظفات دون ترخيص في كفرالشيخ بالصور.. ضبط مصنع منظفات دون ترخيص في كفرالشيخ

مصراوي Masrawy

09:55 م الثلاثاء 19 يناير 2021

كفرالشيخ - إسلام عمار:

ضبطت حملة من جهاز الرقابة التموينية بإدارة تموين الحامول في كفرالشيخ، اليوم الثلاثاء، مصنعًا تخصص في تصنيع المنظفات، لمزاولته النشاط دون ترخيص، وارتكابه العديد من مخالفات الغش التجاري.

كان المحاسب عماد عبدالغني حبيب، وكيل وزارة في كفرالشيخ، وجه المهندس ياسر محمدين، مدير إدارة تموين الحامول، بتشكيل لجنة للمرور على الأسواق، لضبط المخالفين، واتخاذ الإجراءات اللازمة حيال أي مخالف.

أسفرت الحملة عن ضبط المدعو "رضا.ف.م.ع"، صاحب مصنع تصنيع المنظفات، بإحدى قرى مركز الحامول، لثبوت ممارسته النشاط بدون ترخيص، واستخدامه علامة تجارية خاصة بالغير، ما يعد مخالفًا للوائح، وقوانين الغش التجاري.

جرى التحفظ على عدد 50 جركن منظفات، زنة الجركن الواحد 20 لتر، و52 كرتونة كلور تتضمن الكرتونة الواحدة 20 زجاجة، والف لتر مادة سائلة منظفات، تحت تصرف النيابة.

حُرر عن ذلك المحضر رقم 195 لسنة 2021 جنح أمن دولة طوارئ، وجاري العرض على النيابة العامة لتتولى التحقيق.

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مصراوي Masrawy

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