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5 وفيات جديدة بمستشفى العزل بقها

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5 وفيات جديدة بمستشفى العزل بقها 5 وفيات جديدة بمستشفى العزل بقها

مصراوي Masrawy

09:53 م الثلاثاء 19 يناير 2021

القليوبية - أسامة علاء الدين:

أعلن مصدر طبي بمستشفى قها للعزل الصحي في القليوبية، اليوم الثلاثاء، وفاة 5 سيدات متأثرات بإصابتهن بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، بمستشفى قها للحجر الصحي.

قال المصدر، في تصريحات صحفية اليوم، إن المتوفيات هن، "ن.ف.م" 59 عامًا، من قرية أمياي التابعة لمركز طوخ، و"ا.م.ع" 66 عامًا، من كفر علوان التابعة لمركز طوخ، و"ف.م.م" 47 عامًا من قرية كوم السمن التابعة لمركز شبين القناطر، و"ج.ع.ع" 58 عامًا، قليوب، و"ح.ع.أ" 74 عامًا من سنديون التابعة لقليوب.

وأضاف أن عدد الحالات المحتجزة بالمستشفى، اليوم بلغ 82 حالة، مشيرًا إلى أن المستشفى لا يستقبل إلا الحالات الحرجة فقط التي تحتاج إلى عناية مركزة.

وذكر أن الطاقم الطبي والعاملين بمستشفى الحجر الصحي في قها، يواصلون الليل بالنهار لتقديم الخدمات الطبية للمرضى المصابين بفيروس كورونا المستجد، من أجل مواجهة الفيروس وتعافي جميع المصابين.

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