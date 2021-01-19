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مدير المستشفى التعليمي بالمنوفية: الكهرباء انقطعت 30 دقيقة فقط ولم تؤثر على المرضى

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مدير المستشفى التعليمي بالمنوفية: الكهرباء انقطعت 30 دقيقة فقط ولم تؤثر على المرضى مدير المستشفى التعليمي بالمنوفية: الكهرباء انقطعت 30 دقيقة فقط ولم تؤثر على المرضى

مصراوي Masrawy

09:51 م الثلاثاء 19 يناير 2021

المنوفية - أحمد الباهي:

صرح الدكتور محمد طاحون، مدير المستشفى التعليمي بالمنوفية، بأن أزمة انقطاع الكهرباء عن الطابق الثاني في العناية المركزة بالمستشفى تم تداركها على الفور، ولم يتأثر أي مريض بها، مؤكدًا: "مجهزين خطط بديلة أفادت في الأزمة".

أضاف طاحون، في تصريحات خاصة لـ"مصراوي"، أن أجهزة التنفس الصناعي مُجهزة ببطارية في حال انقطاع الكهرباء تعمل، وهو ما أنقذ المرضى خلال فترة الانقطاع، التي لم تتخط الثلاثين دقيقة فقط، حتى تمكن فريق الصيانة من إعادة التيار الكهربائي بشكل مؤقت من خلال تحويلة أخرى.

أكد مدير المستشفى التعليمي أيضًا أن الأطباء استخدموا "الأمبوباج" لمساعدة المرضى في التنفس، الأمر الذي يعبر عن ملحمة للفريق الطبي داخل المستشفى، تجاوزًا من خلالها الأزمة، وتابع: "المستشفى فيها ديزل احتياطي مُجهز أيضًا لكن مينفعش يشتغل إلا إذا انقطعت الكهرباء عن المستشفى بكاملها، وليس عن جزء منها وهو ما حدث".

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