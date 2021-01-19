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واشنطن - (د ب أ)

ألقى السيناتور الجمهوري البارز ميتش مكونيل، باللوم صراحة على الرئيس المنتهية ولايته دونالد ترامب بسبب مهاجمة حشود عنيفة مبنى الكابيتول في وقت سابق من الشهر الجاري.

وقال زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ داخل قاعة المجلس: "لقد تغذى الغوغاء على الأكاذيب. لقد استفزهم الرئيس وأصحاب النفوذ الآخرون".

ومن المحتمل أن يكون هذا هو الخطاب الأخير لمكونيل كزعيم للأغلبية، حيث من المقرر أن ينقسم مجلس الشيوخ بنسبة 50 إلى 50 اعتبارًا من غد الأربعاء. وستكون نائبة الرئيس المنتخبة كامالا هاريس، وهي ديمقراطية، صاحبة التصويت الفاصل في حالة القرارات المنقسمة، مما يمنح حزبها ميزة.

وتأتي تصريحات ماكونيل في الوقت الذي يبدو أن مجلس الشيوخ سيعقد قريباً محاكمة لترامب، بعد أن صوت مجلس النواب لصالح مساءلته للمرة الثانية الأسبوع الماضي.

وبمجرد إرسال المادة الرسمية للمساءلة من مجلس النواب إلى مجلس الشيوخ، يمكن أن تبدأ المحاكمة، ويجب أن يكون التصويت بأغلبية الثلثين لكي تتم إدانة ترامب. ولم يتضح بعد عدد الجمهوريين الذين قد ينضمون إلى الديمقراطيين في مثل هذا التصويت، والذي سيمنع ترامب أيضًا من تولي المنصب مرة أخرى.