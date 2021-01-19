أخبار عاجلة

أمانة المدينة المنورة تفتح باب إبداء الرغبات للتقديم على مشروع تطوير أرض بالمنطقة المركزية -
الوقت القاتل يمنح الأهلي نقاط الاتفاق -
"استثمار في مستقبل السعودية والعالم".. ما الذي يترتب على نمو محفظة الصندوق السيادي السعودي؟ -
مواجهات بين الشرطة الهولندية ومحتجين معارضين للإغلاق -
​إضافة 600 ألف فدان.. تعرف على خطة "الزراعة" لتحقيق الأمن الغذائي -
رئيس الوزراء يهنىء لاعبي المنتخب الوطني لكرة اليد بالصعود لدور الثمانية ببطولة العالم -
"عجب": لا يمكن للمرأة الخلع بـ"ضغطة زر".. والرجل لا يوثق الطلاق من دون "تراضي" -
ولي العهد: نسعى لتحقيق تطلعات ملك عظيم وشعب عظيم يسكن وطناً عظيماً اسمه المملكة العربية السعودية -
مصادرة الخيول والألعاب الهوائية بحجز جنوب مكة الفرعية -
حقيقة منع غواص من انتشال جثة غريق بترعة الإسماعيلية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. مصراوي Masrawy

زعيم الجمهوريين بمجلس الشيوخ يحمل مسؤولية الهجوم على الكابيتول

Print
زعيم الجمهوريين بمجلس الشيوخ يحمل ترامب مسؤولية الهجوم على الكابيتول زعيم الجمهوريين بمجلس الشيوخ يحمل مسؤولية الهجوم على الكابيتول

مصراوي Masrawy

09:30 م الثلاثاء 19 يناير 2021


واشنطن - (د ب أ)

ألقى السيناتور الجمهوري البارز ميتش مكونيل، باللوم صراحة على الرئيس المنتهية ولايته دونالد بسبب مهاجمة حشود عنيفة مبنى الكابيتول في وقت سابق من الشهر الجاري.

وقال زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ داخل قاعة المجلس: "لقد تغذى الغوغاء على الأكاذيب. لقد استفزهم الرئيس وأصحاب النفوذ الآخرون".

ومن المحتمل أن يكون هذا هو الخطاب الأخير لمكونيل كزعيم للأغلبية، حيث من المقرر أن ينقسم مجلس الشيوخ بنسبة 50 إلى 50 اعتبارًا من غد الأربعاء. وستكون نائبة الرئيس المنتخبة كامالا هاريس، وهي ديمقراطية، صاحبة التصويت الفاصل في حالة القرارات المنقسمة، مما يمنح حزبها ميزة.

وتأتي تصريحات ماكونيل في الوقت الذي يبدو أن مجلس الشيوخ سيعقد قريباً محاكمة لترامب، بعد أن صوت مجلس النواب لصالح مساءلته للمرة الثانية الأسبوع الماضي.

وبمجرد إرسال المادة الرسمية للمساءلة من مجلس النواب إلى مجلس الشيوخ، يمكن أن تبدأ المحاكمة، ويجب أن يكون التصويت بأغلبية الثلثين لكي تتم إدانة ترامب. ولم يتضح بعد عدد الجمهوريين الذين قد ينضمون إلى الديمقراطيين في مثل هذا التصويت، والذي سيمنع ترامب أيضًا من تولي المنصب مرة أخرى.

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
هل تعمل بوابة العمرة المصرية في موسم الحج المقبل؟ السياحة تجيب

هل تعمل بوابة العمرة المصرية في موسم الحج المقبل؟ السياحة تجيب

مصرع سائق في انقلاب سيارة نقل على الطريق الزراعي بالمنوفية

مصرع سائق في انقلاب سيارة نقل على الطريق الزراعي بالمنوفية

حدث في 8 ساعات| أول مصري يتلقى لقاح كورونا.. وقرار بالعفو عن مسجونين بمناسبة 25 يناير

حدث في 8 ساعات| أول مصري يتلقى لقاح كورونا.. وقرار بالعفو عن مسجونين بمناسبة 25 يناير

مستشهدًا برواية كندية.. رئيس برلمانية النور يطالب بالاهتمام بالقطن المصري

مستشهدًا برواية كندية.. رئيس برلمانية النور يطالب بالاهتمام بالقطن المصري

شبكة عيون الإخبارية