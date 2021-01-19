3 شروط ورابط إلكتروني.. إتاحة تحويل الأدوار للمستفيدين بشقق الإسكان الاجتماعي

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مصراوي Masrawy

كتب- محمد عبدالناصر:

أعلن صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، عن خدمة إلكترونية للحاجزين في مشروع الإسكان الاحتماعي، عبارة عن تعديل الأدوار.

الخدمة التي يقدمها صندوق الإسكان الاجتماعي تتعلق قديم طلب تعديل من دور إلى دور آخر، وذلك في الحالات المرضية فقط، وذلك للمواطنين المستفيدين بالوحدات السكنية، ويكون ذلك بشكل إلكتروني، من خلال هذا الرايط https://cservices.shmff.gov.eg.

وقالت مي عبد الحميد الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي، أنه يشترط على طالب هذه الخدمة إرفاق شهادتين من مستشفيين حكوميين معتمدتين بخاتم شعار الجمهورية موضح بهما طبيعة الحالة الصحية للمريض.

وأضافت أنه في حالة وجود حالة مرضية ضمن أسرة المستفيد بالوحدة السكنية، يتم إرفاق شهادة إدارية موقعة من موظفيين حكوميين ومعتمدة بخاتم شعار الجمهورية تفيد الإقامة الفعلية للمريض صاحب الإعاقة مع المستفيد بالوحدة صاحب الطلب.

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