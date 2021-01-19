سويسرا تحقق في تحويلات مالية قام بها حاكم مصرف لبنان

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مصراوي Masrawy

بازل - (بي بي سي)

فتحت السلطات السويسرية تحقيقًا بشأن تحويلات أموال قام بها حاكم مصرف لبنان المركزي رياض سلامة وقدمت طلب تعاون قضائي لبيروت في هذا السياق.

ووفقا لما قاله لوكالة رويترز مسؤولٌ حكومي طلب عدم الكشف عن هويته، فإن التدقيق الجنائي سيشمل مراجعة الذمم المالية الخاصة بكل من رئيس الوزراء ورئيس الجمهورية فضلا عن شقيق سلامة ومعاونه.

ونفى سلامة الذي يشغل منصب حاكم مصرف لبنان لقرابة 3 عقود، منذ 1993، ارتكابه أي معاملة مخالِفة.

فيما أفاد مكتب المدعي العام السويسري بأنه طلب المساعدة من لبنان في سياق تحقيق يجريه للاشتباه بـ"عمليات اختلاس وغسل أموال مستفحل" يحتمل أن تورط بها المصرف المركزي اللبناني لكنه امتنع عن التوضيح لرويترز ما إذا كان سلامة مشتبهاً بها وأحجم عن التعقيب.