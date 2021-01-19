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رئيس التونسية: نتفهم مطالب المتظاهرين وغضبهم في الشارع

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رئيس الحكومة التونسية: نتفهم مطالب المتظاهرين وغضبهم في الشارع رئيس التونسية: نتفهم مطالب المتظاهرين وغضبهم في الشارع

مصراوي Masrawy

09:17 م الثلاثاء 19 يناير 2021

وكالات

أكد رئيس الوزراء التونسي، هشام المشيشي، أن حكومته تتفهم مطالب المتظاهرين الغاضبين، لكنها تطبق القانون على مرتكبي السلب والنهب والاعتداء على الممتلكات العامة والخاصة.

وقال المشيشي، في كلمة متلفزة مساء الثلاثاء، تعليقًا على الاضطرابات التي تشهدها بلاده منذ ما يقرب من 5 أيام، وتخللها أعمال عنف، واعتقل على إثرها المئات، إن حكومته ستعمل خلال الأيام المقبلة على وضع إطار لإيصال مطالب المتظاهرين.

ودعا المتظاهرين إلى التصدي للفوضى، وعدم تسلل الفوضويين وعدم الانسياق وراء التجييش والاعتداء على الممتلكات العامة والخاصة.

وذكر أن الأوضاع الاقتصادية في تونس متأزمة جراء وباء كورونا.

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

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