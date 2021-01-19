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جورجيا تصادق على فوز الديمقراطيين بمقعدي مجلس الشيوخ

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جورجيا تصادق على فوز الديمقراطيين بمقعدي مجلس الشيوخ جورجيا تصادق على فوز الديمقراطيين بمقعدي مجلس الشيوخ

مصراوي Masrawy

08:57 م الثلاثاء 19 يناير 2021

وكالات

صادقت ولاية جورجيا الأمريكية، مساء الثلاثاء، على نتائج الانتخابات التي جرت في بداية يناير الجاري، بفوز الديمقراطيين جون أوسوف ورافائيل وارنوك، بمقعدي مجلس الشيوخ بالولاية.

بذلك يسيطر الديمقراطيون على مجلس الشيوخ، قبل 24 ساعة فقط من تنصيب الرئيس الديمقراطي جو بايدن، مما يمهد الطريق أمامه لمتابعة أجندته التشريعية.

وتمهد انتصارات الديمقراطيين الطريق أمام بايدن لمتابعة أجندة تشريعية تشمل توسيع حقوق التصويت، ومكافحة تغير المناخ وتعزيز الجهود لاحتواء الوباء. كما أنها تسمح للديمقراطيين بقيادة محاكمة عزل بتهم أن الرئيس دونالد حرض على تمرد عندما اقتحم المئات من أتباعه مبنى الكابيتول الأمريكي في 6 يناير.

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