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كبرى الحدائق بالعالم.. رئيس شركة المقاولون العرب يتفقد النهر الأخضر بالعاصمة الإدارية

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كبرى الحدائق بالعالم.. رئيس شركة المقاولون العرب يتفقد النهر الأخضر بالعاصمة الإدارية كبرى الحدائق بالعالم.. رئيس شركة المقاولون العرب يتفقد النهر الأخضر بالعاصمة الإدارية

مصراوي Masrawy

08:56 م الثلاثاء 19 يناير 2021

كتب- محمد عبدالناصر:

تفقد المهندس سيد فاروق رئيس مجلس إدارة شركة المقاولون العرب، الثلاثاء، الأعمال التي تنفذها الشركة حالياً بالمرحلة الأولى بمنطقة الحدائق المركزية (النهر الأخضر) بالعاصمة الإدارية الجديدة، بحضور المهندس ياسر عبدالعال رئيس قطاع الطرق والمهندس سامح السيد مدير المشروع.

جدير بالذكر أن المنطقة التي تنفذها المقاولون العرب بالحديقة المركزية تبلغ مساحتها 136 فداناً وتتضمن أعمالها حوالي مليون وثمانمائة ألف متر مكعب قطعًا، وثلاثمائة ألف متر مكعب ردمًا، إضافة إلى أعمال التسويات وإنشاء طرق وشبكات رئيسية وفرعية للمرافق وأعمال إنشاءات وزراعة.

كما أن الحديقة المركزية ستجسد الحضارة المصرية، وستكون حلقة الوصل بين سلسلة من الأحياء العمرانية الذكية، والتي تتميز بوفرة الإمكانيات، والمرونة، ومواكبة العصر، وستكون إحدى الحدائق المميزة على مستوى الشرق الأوسط والعالم حيث يصل طولها إلى أكثر من 10 كم، وتزيد مساحتها على ألف فدان، ما يجعلها من كبرى الحدائق حول العالم، وهي تنقسم من الشرق إلى الغرب إلى 3 قطاعات تخطيطية متجانسة، ترتبط بالمحيط المباشر، ويعكس كل منها شخصية، وطابعًا بصريًا وعمرانيًا مميزًا، وهي تضم: "حديقة إسلامية– حديقة مُغطاة- ناديًا اجتماعيًا– منتجعًا صحيًا متكاملًا– بحيرات ومطاعم- حديقة أعمال فنية– حديقة تراثية– منطقة ألعاب ترفيهية– ساحات احتفالات ومسرحًا مفتوحًا- حديقة تعليمية للأطفال– مكتبة مفتوحة وحدائق للقراءة– ساحة مركزية ومنطقة مطاعم– ناديًا رياضيًا ترفيهيًا".

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