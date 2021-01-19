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وزير التعليم العالي يكشف الإجراءات القانونية حيال المعاهد غير المرخصة

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وزير التعليم العالي يكشف الإجراءات القانونية حيال المعاهد غير المرخصة وزير التعليم العالي يكشف الإجراءات القانونية حيال المعاهد غير المرخصة

مصراوي Masrawy

08:53 م الثلاثاء 19 يناير 2021

كتب- مصراوي:

قال الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، إنه سيتسلم أسماء المعاهد غير المرخصة، وسيتم اليوم تنفيذ الضبطية القضائية.

وأشار خلال الجلسة العامة للبرلمان، اليوم الثلاثاء، إلى أن الوزارة ليست جهة أمنية، متابعًا: "ولكن عندما يصل لنا ما يفيد أن هناك جهة غير مرخصة نتخذ الإجراءات الرسمية والقانونية في نفس اليوم بالتشميع أو التعامل مع المحافظ"، قائلا: "لا رحمة لنا في التعامل مع أي مخالفة قانونية".

وأكد وزير التعليم العالي، أنه لا تنازل عن وجود مستشفى جامعي في لدى الكليات الطبية بالجامعات الخاصة، موضحًا أن ما يتم فقط هو فترة سماح للجامعات لحين زيادة أعداد الطلاب لديها، إلا أنه لا يتم الاشتراط على التعاقد مع مستشفى جامعي قبل منح الترخيص.

وأشار إلى أنه يتفق أيضا مع ما ذكره الدكتور حسام المندوه بشأن أهمية البحث التطبيقي، وأن تكون الأبحاث العلمية لها خدمة حقيقية للتنفيذ على الأرض.

يذكر أن الدكتور حسام المندوه الحسيني، عضو لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب، طالب بضرورة مواجهة معاهد "بير السلم" والتي تعمل بدون ترخيص.

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