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نائب دسوق وفوة ومطوبس يتقدم بطلبات إحاطة لرئيس الوزراء و3 من الوزراء

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نائب دسوق وفوة ومطوبس يتقدم بطلبات إحاطة لرئيس الوزراء و3 من الوزراء نائب دسوق وفوة ومطوبس يتقدم بطلبات إحاطة لرئيس الوزراء و3 من الوزراء

مصراوي Masrawy

08:38 م الثلاثاء 19 يناير 2021

كفرالشيخ - إسلام عمار:
تقدم المهندس النائب محمد سعد الصمودي عضو مجلس النواب عن دائرة (دسوق-فوة-مطوبس) بعدد من طلبات الإحاطة لرئيس مجلس الوزراء وثلاثة وزراء بحكومته وهم وزير الصحة والسكان ووزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية ووزير والتجارة الداخلية.

تقدم الصمودي بطلب إحاطة لكل من رئيس مجلس الوزراء ووزير الإسكان والمجتمعات العمرانية وذلك بسبب نفوق الأسماك المستمر سنويا وتلوث مياه النيل مما يؤثر بالسلب علي صحة المواطنين، داعيًا إلى سرعة تشكيل لجنة بصفة عاجلة لتقييم مدى صلاحية مياه الشرب واتخاذ الإجراءات الوقائية اللازمة لمعالجة آثار السدة الشتوية.

كما تقدم الصمودي بطلب إحاطة لوزيرة الصحة بسبب النقص الشديد في أجهزة التنفس الصناعي بمستشفى التأمين الصحي بفوه.

وقال إنه في ظل انتشار وباء كورونا وتزايد أعداد المصابين، وعدم توفر أسرَّة عناية مركزة مما يؤثر سلبًا على الخدمة الطبية اللازمة وحياة المصابين، وفي ظل عدم تشغيل مستشفى فوه للتأمين الصحي، أرجو الإحاطة بتوفير أجهزة التنفس الصناعي اللازمة لها على وجه السرعة لمواجهة الأعداد المتزايدة من مصابي كورونا.

وتقدم أيضًا بطلب إحاطة لوزير التموين وذلك بسبب عدم إضافة المواليد من ٢٠٠٦ حتي الآن، كما أنه عند تفعيل الرقم السري للبطاقات التموينية يتم في الشهر التالي لصدور البطاقة مما يؤدي إلي ضياع مقررات شهر تمويني علي المواطن وكذلك الخبر، كما أنه يتم إيقاف البطاقات التموينية عشوائيا وعند تفعيلها يتم خصم بعض أفراد الأسرة المستحقة للصرف.

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