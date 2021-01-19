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البداية من "تويتر".. مستشفى بمكة يتجاوب مع استغاثة ذوي مسنة تعاني سمنة "مفرطة"

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البداية من "تويتر".. مستشفى بمكة يتجاوب مع استغاثة ذوي مسنة تعاني سمنة "مفرطة" البداية من "تويتر".. مستشفى بمكة يتجاوب مع استغاثة ذوي مسنة تعاني سمنة "مفرطة"
تم تشكيل فريق إسعافي متكامل ونقلها وتنويمها لتلقي العلاج

البداية من

في خطوة سريعة، وتطويع لمنصات التواصل الاجتماعي لخدمة المرضى والمراجعين، تجاوب مستشفى النور التخصصي بمكة المكرمة، من خلال منصة "تويتر"، مع طلب ذوي مريضة عبر الخاص، الذي تضمن رغبتهم في دخول والدتهم المستشفى سريعًا لعلاجها من السمنة المفرطة.

وتبيَّن عند مباشرة الحالة أنها تعاني من السمنة المفرطة، إلى جانب ارتفاع ضغط العينين، وارتفاع الضغط الدموي، كما أنها مصابة بداء السكري.

وتم التجاوب السريع والتنسيق مع الأقسام المعنية، الممثلة في كل من: المركز الإسعافي، ومركز العيون، والخدمة الاجتماعية، وإدارة التواصل والعلاقات والتوعية الصحية بالمستشفى.

وتم تشكيل فريق إسعافي متكامل، إضافة لأخصائيات اجتماعيات للتعامل مع المريضة، وتهيئتها نفسيًّا قبل نقلها للمستشفى.

وجرى نقل المريضة، وعمل كامل الإجراءات اللازمة، ومن ثم تم تنويمها لتلقي العلاج اللازم.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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