جامعة الملك سعود تكلف "نوف العنزي" بوصفها أول طبيبة لقيادة مركز للقلب بالسعودية

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"العمر" افتتح المقر الجديد لمركز السكري لتقديم الرعاية الطبية المتكاملة

أصدر رئيس جامعة الملك سعود، الدكتور بدران بن عبدالرحمن العمر، قرارًا بتكليف الدكتورة نوف بنت عبدالعزيز العنزي مديرًا لمركز الملك فهد لطب وجراحة القلب.

وتفصيلاً، تُعد الدكتورة العنزي من الكوادر الوطنية المتميزة في مجال طب القلب، وتعتبر أول طبيبة سعودية تقود مركزًا للقلب، وشغلت عددًا من المناصب، منها رئيس وحدة الجودة في مركز الملك فهد لطب وجراحة القلب، وإدارة برنامج زمالة الأشعة التداخلية للقلب.

يُذكر أن الدكتورة العنزي حاصلة على بكالوريوس الطب والجراحة من جامعة الملك سعود، والبورد السعودي في أمراض الباطنة، والبورد الكندي، وزمالة أمراض القلب بجامعة كالجري كندا، وزمالة الأشعة التداخلية وقسطرة القلب من جامعة كالجري كندا.

ومن جهة أخرى، افتتح رئيس جامعة الملك سعود، الدكتور بدران بن عبدالرحمن العمر، المقر الجديد للمركز الجامعي للسكري بمبنى العيادات الخارجية بمستشفى الملك خالد الجامعي في المدينة الطبية الجامعية بهدف تقديم الرعاية الطبية في جميع التخصصات من خلال رحلة علاجية، والوصول إلى هذه الخدمات في فترة قصيرة ومريحة.

ويقدم المركز الرعاية الطبية المتكاملة لمرضى السكري من خلال العيادات المتخصصة في معالجة السكري التي تتوافر بها أحدث التقنيات، وتشمل تخصصات رعاية القدم، والسكر في الحمل، والعيون وفحص الشبكية، والقلب، والكلى، والطب النفسي، وعيادات المراقبة المنزلية للسكري، والتثقيف الصحي، والتغذية العلاجية، إضافة للخدمة الاجتماعية.

ويقدم المركز أيضًا برامج التدريب لأطباء الزمالة والأطباء المقيمين، ومتدربي التثقيف الصحي، والتغذية العلاجية، والعديد من الدورات العلمية كدورة التثقيف الصحي، ودورة التغذية العلاجية، ودورة الإنسولين المكثف، ودورة القدم السكري، إضافة للعديد من البرامج التوعوية للمجتمع.

وأكد المدير التنفيذي للشؤون الصحية في المدينة الطبية الجامعية، الدكتور فوزي الجاسر، أن هذه الخطوة نقلة نوعية في الخدمات الصحية المقدمة لمرضى السكري في المدينة الطبية بجامعة الملك سعود؛ وذلك لتسهيل زيارة المرضى للمركز من خلال توفير عدد من الخدمات الطبية وفق أعلى معايير الجودة.