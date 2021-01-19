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"مرور الطائف" يضبط قائد مركبة نشر مقطعًا وهو يقود بسرعة عالية

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ستتم إحالته إلى الهيئة المرورية لتطبيق العقوبات المقررة في النظام

ضبط مرور محافظة الطائف قائد المركبة الذي نشر مقاطع في وسائل التواصل الاجتماعي، وهو يقود المركبة بسرعة عالية جدًّا، معرضًا حياته وحياة الآخرين للخطر.

وقال "المرور" عبر حسابه في "تويتر": "ستتم إحالته إلى الهيئة المرورية لتطبيق العقوبات المقررة في نظام المرور".

يُذكر أن مرور الطائف ضبط في الأيام الماضية مركبات عدة ارتكب قائدوها مخالفات مرورية وصوروها ونشروها عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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