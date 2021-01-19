شاهد: "اتبعني".. مسارات أرضية ملونة لإرشاد الراغبين في تلقي لقاح كورونا

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ضمن الخدمات المتميزة التي تقدمها وزارة الصحة

في ظل ما تشهده مراكز لقاحات "كورونا" (كوفيد - 19)، في المملكة من إقبال كبير من المواطنين والمقيمين، لا تألو وزارة الصحة جهداً في تقديم أفضل الخدمات للراغبين في تلقي لقاح كورنا، وذلك ضمن أكبر حملة تطعيم تشهدها السعودية والتي انطلقت منتصف ديسمبر الماضي.

وفي هذا السياق، كشفت جولة لـ "سبق"، نفذت أمس الاثنين، في مركز اللقاحات المقام بمركز الرياض الدولي للمعارض والمؤتمرات عن تسهيلات وسرعة في الإجراءات في استقبال الراغبين بأخذ لقاح كورونا.

ورصدت الجولة، وضع مسارات أرضية بعدة ألوان مختلفة ترشد القادمين لأخذ اللقاح إلى عيادات التطعيم وغرف الانتظار والخروج من المركز دون الحاجة إلى توجيه، ووفقاً للأرقام التي تظهر على اللوحات الإلكترونية.

وقالت موظفة في المركز لـ "سبق": "بعد تأكيد موعد الراغبين في تلقي اللقاح من خلال قسم الاستقبال يحضرون إلينا بورقة تتضمن الاسم والرقم الذي نطابقه بالألوان الموجودة على الشاشة ومن ثم يتم توجيهه إلى المسار حسب اللون".

وعن جودة الخدمات وتميزها، أكد المواطن أبو سعود (55 عاماً) لـ "سبق"، أن الخدمات المقدمة في المركز متميزة لدرجة يصعب على اللسان وصفها من حسن وبشاشة الاستقبال وسهولة الإجراءات ويسرها لدرجة تشعر أنك تزور الإنسان في منزله.

ودعا "أبو السعود"، إلى تجاهل الشائعات وعدم الاستماع لها بشأن لقاح كورونا، مشدداً على أن الدولة لن تحضر شيئاً فيه ضرر على المواطنين، وأن قادتنا وولاة أمرنا حفظهم الله هم من أوائل من أخذوا اللقاح.

وفي نهاية رحلة تلقي لقاح كورونا، يودع مُتلقّو اللقاح بالورود المصحوبة بأجمل الأمنيات والدعوات وتسجيل عبارات الشكر والتقدير لجهود وزارة الصحة تدون على بطاقات خضراء تعلق على مجسم المملكة.

ويقارب عدد من تلقوا لقاح كورونا في المملكة حتى الآن 300 ألف شخص، فيما وصل عدد المسجلين إلى أكثر من مليوني شخص، في وقت تتسلم وزارة الصحة 100 ألف جرعة من لقاح فايزر بيونتيك أسبوعياً.

وفي السياق، جددت وزارة الصحة التأكيد بأن اللقاح آمن وفعال ويقي من الإصابة من الفيروس داعيةً إلى التسجيل لتلقي اللقاح عبر تطبيق "صحتي" من خلال الرابط التالي:

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