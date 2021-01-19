أخبار عاجلة

أمانة المدينة المنورة تفتح باب إبداء الرغبات للتقديم على مشروع تطوير أرض بالمنطقة المركزية -
الوقت القاتل يمنح الأهلي نقاط الاتفاق -
"استثمار في مستقبل السعودية والعالم".. ما الذي يترتب على نمو محفظة الصندوق السيادي السعودي؟ -
مواجهات بين الشرطة الهولندية ومحتجين معارضين للإغلاق -
​إضافة 600 ألف فدان.. تعرف على خطة "الزراعة" لتحقيق الأمن الغذائي -
رئيس الوزراء يهنىء لاعبي المنتخب الوطني لكرة اليد بالصعود لدور الثمانية ببطولة العالم -
"عجب": لا يمكن للمرأة الخلع بـ"ضغطة زر".. والرجل لا يوثق الطلاق من دون "تراضي" -
ولي العهد: نسعى لتحقيق تطلعات ملك عظيم وشعب عظيم يسكن وطناً عظيماً اسمه المملكة العربية السعودية -
مصادرة الخيول والألعاب الهوائية بحجز جنوب مكة الفرعية -
حقيقة منع غواص من انتشال جثة غريق بترعة الإسماعيلية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. مصراوي Masrawy

رئيس الوزراء التونسي يدين دعوات الفوضى "غير البريئة"

Print
رئيس الوزراء التونسي يدين دعوات الفوضى "غير البريئة" رئيس الوزراء التونسي يدين دعوات الفوضى "غير البريئة"

مصراوي Masrawy

08:10 م الثلاثاء 19 يناير 2021

تونس - (بي بي سي)

وصف رئيس التونسية، هشام المشيشي، الصدامات التي تجرى منذ أيام بين قوات الأمن ومحتجين بـ"غير البريئة"، مدينًا ما وصفه بـ"دعوات الفوضى على شبكات التواصل الاجتماعي".

وقال المشيشي، خلال اجتماعه بقيادات أمنية، إن أعمال النهب والسرقة والاعتداء على الممتلكات العامة والخاصة لا تمت بصلة بالتحركات الاحتجاجية والتعبيرات السلمية التي يكفلها دستور البلاد.

وألقت قوات الأمن القبض على المئات على خلفيات أعمال الشغب التي شابت الاحتجاجات في عدة مناطق بالبلاد للاحتجاج على تدهور الأوضاع الاقتصادية.

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
هل تعمل بوابة العمرة المصرية في موسم الحج المقبل؟ السياحة تجيب

هل تعمل بوابة العمرة المصرية في موسم الحج المقبل؟ السياحة تجيب

مصرع سائق في انقلاب سيارة نقل على الطريق الزراعي بالمنوفية

مصرع سائق في انقلاب سيارة نقل على الطريق الزراعي بالمنوفية

حدث في 8 ساعات| أول مصري يتلقى لقاح كورونا.. وقرار بالعفو عن مسجونين بمناسبة 25 يناير

حدث في 8 ساعات| أول مصري يتلقى لقاح كورونا.. وقرار بالعفو عن مسجونين بمناسبة 25 يناير

مستشهدًا برواية كندية.. رئيس برلمانية النور يطالب بالاهتمام بالقطن المصري

مستشهدًا برواية كندية.. رئيس برلمانية النور يطالب بالاهتمام بالقطن المصري

شبكة عيون الإخبارية