★ ★ ★ ★ ★

مصراوي Masrawy

روسيا - (أ ش أ)

بدأ مكتب "نيفسكي" الروسي للتصميم في العمل على إعداد مشروع لمطار عائم يخدم مختلف أنواع الطيران المدني والعسكري الروسي.

وأوضح المكتب، في تقرير أصدره بمناسبة الاحتفال بالذكرى الـ90 لتأسيسه، حسبما نقلت قناة "روسيا اليوم" الإخبارية اليوم الثلاثاء أنه

قد وضع ملامح خارجية أساسية للمطار العائم والجزيرة العائمة.

وأشار إلى أن المطارات العائمة قد تستخدم لتأمين عمل طائرات النقل والإنقاذ والطائرات الحربية في منطقة القطب الشمالي وكذلك لغرض تنقيب الثروات الطبيعية في البحار الشمالية وضمان الملاحة الحرة في الدرب الشمالي البحري ومساعدة وزارة الدفاع الروسية في أداء وظائف أقرانها في المنطقة.

ولفت التقرير إلى أن المطارات العائمة تضمن استخدام مدرج إقلاع وهبوط الطائرات في كافة ظروف الطقس والتموج العمودي والطولي للمنصة.

يذكر أن مكتب "نيفسكي" للتصاميم يعتبر جهة روسية تقنية تصميمية سبق لها أن تولت تصميم مختلف أنواع السفن وحاملات الطائرات ومعدات تدريب الأفراد على قيادتها. وقد صمم المكتب ما يزيد على 300 سفينة مدنية وعسكرية، بما فيها سفن كبيرة الحجم للصين والهند.