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استبعاد عنصرين من الحرس الوطني من مهمة تأمين تنصيب بايدن

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استبعاد عنصرين من الحرس الوطني من مهمة تأمين تنصيب بايدن استبعاد عنصرين من الحرس الوطني من مهمة تأمين تنصيب بايدن

مصراوي Masrawy

08:04 م الثلاثاء 19 يناير 2021

الولايات المتحدة - (أ ش أ)

أعلن مسؤول أمريكي، إبعاد عنصرين من عناصر الحرس الوطني الأمريكي عن مهمة تأمين تنصيب الرئيس جو بايدن بعد العثور على صلات تجمعهما بجماعات يمنية متطرفة.

وقال المسؤول، لشبكة "إيه بي سي نيوز" الأمريكية، اليوم الثلاثاء، إنه تم استبعاد جنديين من الحرس الوطني من المهمة، بعد أن أكد الفحص الذي أجراه مكتب التحقيقات الفيدرالي "إف بي أي" أنهما تجمعهما صلات بجماعات متشددة من اليمين المتطرف.

وأشارت الشبكة إلى أن الجنديين ضمن 25 ألف جنديًا من الحرس الوطني، الذين تم إيفادهم إلى واشنطن لتعزيز الأمن قبيل تنصيب الرئيس المنتخب جو بايدن في أعقاب أحداث اقتحام مبنى الكونجرس في السادس من يناير الجاري.

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