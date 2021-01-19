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اليمن: تدمير آليات تابعة للحوثيين بغارات جوية في الجوف

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اليمن: تدمير آليات تابعة للحوثيين بغارات جوية في الجوف اليمن: تدمير آليات تابعة للحوثيين بغارات جوية في الجوف

مصراوي Masrawy

08:02 م الثلاثاء 19 يناير 2021

اليمن - (أ ش أ)

استهدفت مقاتلات تحالف دعم الشرعية في اليمن، اليوم الثلاثاء بعدة غارات جوية آليات تابعة لميليشيا الحوثي في محافظة الجوف.

وأوضح الموقع الرسمي للجيش اليمني "سبتمبر نت" أن مقاتلات التحالف شنت ثلاث غارات جوية استهدفت طاقمين وعربة تابعة للميليشيا الحوثية في جبهة دحيضة شرق الحزم بمحافظة الجوف.

وأشار "سبتمبر نت" إلى أن الغارات تزامنت مع اشتباكات عنيفة تخوضها قوات الجيش اليمني ضد عناصر الميليشيا في عدد من جبهات الجوف، وسط خسائر بشرية ومادية كبيرة للميليشيا.

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