أخبار عاجلة

أمانة المدينة المنورة تفتح باب إبداء الرغبات للتقديم على مشروع تطوير أرض بالمنطقة المركزية -
الوقت القاتل يمنح الأهلي نقاط الاتفاق -
"استثمار في مستقبل السعودية والعالم".. ما الذي يترتب على نمو محفظة الصندوق السيادي السعودي؟ -
مواجهات بين الشرطة الهولندية ومحتجين معارضين للإغلاق -
​إضافة 600 ألف فدان.. تعرف على خطة "الزراعة" لتحقيق الأمن الغذائي -
رئيس الوزراء يهنىء لاعبي المنتخب الوطني لكرة اليد بالصعود لدور الثمانية ببطولة العالم -
"عجب": لا يمكن للمرأة الخلع بـ"ضغطة زر".. والرجل لا يوثق الطلاق من دون "تراضي" -
ولي العهد: نسعى لتحقيق تطلعات ملك عظيم وشعب عظيم يسكن وطناً عظيماً اسمه المملكة العربية السعودية -
مصادرة الخيول والألعاب الهوائية بحجز جنوب مكة الفرعية -
حقيقة منع غواص من انتشال جثة غريق بترعة الإسماعيلية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

"التقنية الرقمية" للبنات بجدة تنفِّذ برنامجًا لتهيئة المتدربات المستجدات

Print
"التقنية الرقمية" للبنات بجدة تنفِّذ برنامجًا لتهيئة المتدربات المستجدات "التقنية الرقمية" للبنات بجدة تنفِّذ برنامجًا لتهيئة المتدربات المستجدات
شمل تخصصات الوسائط المتعددة والويب والدعم الفني وإدارة الشبكات

نفّذت الكلية التقنية الرقمية للبنات بجدة اليوم الثلاثاء برنامج تهيئة المتدربات المستجدات (اليوم التقني)، الذي يستهدف المتدربات المستجدات بتخصصات الوسائط المتعددة، وتقنية الويب، والدعم الفني، وإدارة الشبكات، وذلك بحضور (96) متدربة.

وتفصيلاً، استُهل البرنامج بآيات من القرآن الكريم. تلا ذلك كلمة العميدة المهندسة حياة الغامدي، التي شملت الترحيب بالمتدربات، وحثهن على الجد والمثابرة، ووضع الهدف، والسعي لتحقيقه للوصول للنجاح والتفوق.

وبدأ اللقاء بالتعريف بالكلية التقنية الرقمية وأهدافها، وأعضاء هيئة التدريب، وبأنظمة المؤسسة، وعرض التخصصات التدريبية وخططها، والإرشاد الأكاديمي، وبوابة التدرب الإلكتروني، وشرح لائحة السلوك. كما تم استعراض وحدات وكالة خدمات المتدربات (الأنشطة -القبول والتسجيل-صندوق المتدربات-التنسيق الوظيفي-التوجيه والإرشاد)، إضافة للخدمات المساندة.

واستُعرض خلال اللقاء قصة نجاح خريجة، كما شمل اللقاء تنفيذ ورشتَي عمل، إحداهما عن أهمية ملف الإنجاز، والأخرى عن مهارات الاستذكار والتفوق العلمي.

وفي نهاية اللقاء سلّمت المتدربات جداولهن التدريبية، ونفّذت جولة ميدانية على مرافق الكلية وخدماتها. وقد تم البرنامج وفق الإجراءات الاحترازية.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
أمانة المدينة المنورة تفتح باب إبداء الرغبات للتقديم على مشروع تطوير أرض بالمنطقة المركزية

أمانة المدينة المنورة تفتح باب إبداء الرغبات للتقديم على مشروع تطوير أرض بالمنطقة المركزية

الوقت القاتل يمنح الأهلي نقاط الاتفاق

الوقت القاتل يمنح الأهلي نقاط الاتفاق

"استثمار في مستقبل السعودية والعالم".. ما الذي يترتب على نمو محفظة الصندوق السيادي السعودي؟

"استثمار في مستقبل السعودية والعالم".. ما الذي يترتب على نمو محفظة الصندوق السيادي السعودي؟

"عجب": لا يمكن للمرأة الخلع بـ"ضغطة زر".. والرجل لا يوثق الطلاق من دون "تراضي"

"عجب": لا يمكن للمرأة الخلع بـ"ضغطة زر".. والرجل لا يوثق الطلاق من دون "تراضي"

شبكة عيون الإخبارية