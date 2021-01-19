"التقنية الرقمية" للبنات بجدة تنفِّذ برنامجًا لتهيئة المتدربات المستجدات

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شمل تخصصات الوسائط المتعددة والويب والدعم الفني وإدارة الشبكات

نفّذت الكلية التقنية الرقمية للبنات بجدة اليوم الثلاثاء برنامج تهيئة المتدربات المستجدات (اليوم التقني)، الذي يستهدف المتدربات المستجدات بتخصصات الوسائط المتعددة، وتقنية الويب، والدعم الفني، وإدارة الشبكات، وذلك بحضور (96) متدربة.

وتفصيلاً، استُهل البرنامج بآيات من القرآن الكريم. تلا ذلك كلمة العميدة المهندسة حياة الغامدي، التي شملت الترحيب بالمتدربات، وحثهن على الجد والمثابرة، ووضع الهدف، والسعي لتحقيقه للوصول للنجاح والتفوق.

وبدأ اللقاء بالتعريف بالكلية التقنية الرقمية وأهدافها، وأعضاء هيئة التدريب، وبأنظمة المؤسسة، وعرض التخصصات التدريبية وخططها، والإرشاد الأكاديمي، وبوابة التدرب الإلكتروني، وشرح لائحة السلوك. كما تم استعراض وحدات وكالة خدمات المتدربات (الأنشطة -القبول والتسجيل-صندوق المتدربات-التنسيق الوظيفي-التوجيه والإرشاد)، إضافة للخدمات المساندة.

واستُعرض خلال اللقاء قصة نجاح خريجة، كما شمل اللقاء تنفيذ ورشتَي عمل، إحداهما عن أهمية ملف الإنجاز، والأخرى عن مهارات الاستذكار والتفوق العلمي.

وفي نهاية اللقاء سلّمت المتدربات جداولهن التدريبية، ونفّذت جولة ميدانية على مرافق الكلية وخدماتها. وقد تم البرنامج وفق الإجراءات الاحترازية.