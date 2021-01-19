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حدث في 8 ساعات| توجيهات حكومية عاجلة لمواجهة الطقس السيئ.. والإفتاء تحسم الجدل حول "زواج التجربة"

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حدث في 8 ساعات| توجيهات حكومية عاجلة لمواجهة الطقس السيئ.. والإفتاء تحسم الجدل حول "زواج التجربة" حدث في 8 ساعات| توجيهات حكومية عاجلة لمواجهة الطقس السيئ.. والإفتاء تحسم الجدل حول "زواج التجربة"

مصراوي Masrawy

07:33 م الثلاثاء 19 يناير 2021

الدكتور مصطفى مدبولي

كتب- محمد عبدالناصر:

شهدت ، اليوم الثلاثاء، أحداثًا سياسية واجتماعية واقتصادية، أبرزها إعلان دار الإفتاء صباح نتائج ما توصلت إليه اللجان الشرعية التي شكلتها من أجل دراسة الموقف الشرعي حول تجربة زواج "التجربة"، وتوجيهات اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، برفع درجة الاستعداد والطوارئ في الأجهزة التنفيذية في المحافظات وجميع المواقع خاصة المتوقع سقوط الأمطار مع استمرار تواجد فرق الطوارئ والتدخل السريع تحسباً لأية أحداث غير متوقعة.

ويرصد "مصراوي" أبرز الأحداث التي شهدتها مختلف أنحاء الجمهورية خلال الـ 8 ساعات الماضية على النحو التالي:

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