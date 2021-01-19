أخبار عاجلة

أمانة المدينة المنورة تفتح باب إبداء الرغبات للتقديم على مشروع تطوير أرض بالمنطقة المركزية -
الوقت القاتل يمنح الأهلي نقاط الاتفاق -
"استثمار في مستقبل السعودية والعالم".. ما الذي يترتب على نمو محفظة الصندوق السيادي السعودي؟ -
مواجهات بين الشرطة الهولندية ومحتجين معارضين للإغلاق -
​إضافة 600 ألف فدان.. تعرف على خطة "الزراعة" لتحقيق الأمن الغذائي -
رئيس الوزراء يهنىء لاعبي المنتخب الوطني لكرة اليد بالصعود لدور الثمانية ببطولة العالم -
"عجب": لا يمكن للمرأة الخلع بـ"ضغطة زر".. والرجل لا يوثق الطلاق من دون "تراضي" -
ولي العهد: نسعى لتحقيق تطلعات ملك عظيم وشعب عظيم يسكن وطناً عظيماً اسمه المملكة العربية السعودية -
مصادرة الخيول والألعاب الهوائية بحجز جنوب مكة الفرعية -
حقيقة منع غواص من انتشال جثة غريق بترعة الإسماعيلية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. محافظات
  4. مصراوي Masrawy

محافظ جنوب سيناء يتفقد أعمال تطوير مسجدين بطور سيناء

Print
محافظ جنوب سيناء يتفقد أعمال تطوير مسجدين بطور سيناء محافظ جنوب سيناء يتفقد أعمال تطوير مسجدين بطور سيناء

مصراوي Masrawy

07:49 م الثلاثاء 19 يناير 2021

جنوب سيناء - رضا السيد:

أجرى محافظ جنوب سيناء اللواء خالد فودة، اليوم الثلاثاء، جولة تفقدية في مدينة الطور لمتابعة أعمال رفع كفاءة مسجد السلام بمدينة طور سيناء، جوار المديرية المالية، والتشطيبات النهائية بمسجد الروضة.

وقال محافظ جنوب سيناء إنه جاري رفع كفاءة مسجد السلام، بتكلفة تقدر بنحو 2 مليون جنيه، تمهيدًا لافتتاحه في العيد القومي للمحافظة في مارس المقبل، بعد الانتهاء من أعمال التشطيبات الجارية بالمسجد.

أكد المحافظ أن أعمال التشطيبات لا تزال جارية بمسجد الروضة، الذي يعد أكبر المساجد على مستوى جنوب سيناء وجرى إنشائه بطراز معماري فريدة.

رافق المحافظ، في جولته، اللواء مجدي الوصيف، السكرتير المساعد للمحافظة، وفضيلة الشيخ إسماعيل الراوي وكيل وزارة الأوقاف، واللواء محمود عيسى مفوض المحافظ للتخطيط والتنفيذ والمتابعة، وأحمد عبد العظيم رئيس مدينة طور سيناء، واللواء خالد متولي مستشار المحافظ للعلاقات الدولية والمنح.

جدير بالذكر أنه جرى تخصيص 2.5 مليون جنيه لإنهاء أعمال الصيانة والترميم الخاصة بمسجد الروضة الجاري إنشائه بمدينة الطور، بينهم مليون جنيه تمويل من الموارد الذاتية بوزارة الأوقاف، ومليون ونصف المليون تمويل من محافظة جنوب سيناء.

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
هل تعمل بوابة العمرة المصرية في موسم الحج المقبل؟ السياحة تجيب

هل تعمل بوابة العمرة المصرية في موسم الحج المقبل؟ السياحة تجيب

مصرع سائق في انقلاب سيارة نقل على الطريق الزراعي بالمنوفية

مصرع سائق في انقلاب سيارة نقل على الطريق الزراعي بالمنوفية

حدث في 8 ساعات| أول مصري يتلقى لقاح كورونا.. وقرار بالعفو عن مسجونين بمناسبة 25 يناير

حدث في 8 ساعات| أول مصري يتلقى لقاح كورونا.. وقرار بالعفو عن مسجونين بمناسبة 25 يناير

مستشهدًا برواية كندية.. رئيس برلمانية النور يطالب بالاهتمام بالقطن المصري

مستشهدًا برواية كندية.. رئيس برلمانية النور يطالب بالاهتمام بالقطن المصري

شبكة عيون الإخبارية