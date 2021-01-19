محافظ جنوب سيناء يتفقد أعمال تطوير مسجدين بطور سيناء

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جنوب سيناء - رضا السيد:

أجرى محافظ جنوب سيناء اللواء خالد فودة، اليوم الثلاثاء، جولة تفقدية في مدينة الطور لمتابعة أعمال رفع كفاءة مسجد السلام بمدينة طور سيناء، جوار المديرية المالية، والتشطيبات النهائية بمسجد الروضة.

وقال محافظ جنوب سيناء إنه جاري رفع كفاءة مسجد السلام، بتكلفة تقدر بنحو 2 مليون جنيه، تمهيدًا لافتتاحه في العيد القومي للمحافظة في مارس المقبل، بعد الانتهاء من أعمال التشطيبات الجارية بالمسجد.

أكد المحافظ أن أعمال التشطيبات لا تزال جارية بمسجد الروضة، الذي يعد أكبر المساجد على مستوى جنوب سيناء وجرى إنشائه بطراز معماري فريدة.

رافق المحافظ، في جولته، اللواء مجدي الوصيف، السكرتير المساعد للمحافظة، وفضيلة الشيخ إسماعيل الراوي وكيل وزارة الأوقاف، واللواء محمود عيسى مفوض المحافظ للتخطيط والتنفيذ والمتابعة، وأحمد عبد العظيم رئيس مدينة طور سيناء، واللواء خالد متولي مستشار المحافظ للعلاقات الدولية والمنح.

جدير بالذكر أنه جرى تخصيص 2.5 مليون جنيه لإنهاء أعمال الصيانة والترميم الخاصة بمسجد الروضة الجاري إنشائه بمدينة الطور، بينهم مليون جنيه تمويل من الموارد الذاتية بوزارة الأوقاف، ومليون ونصف المليون تمويل من محافظة جنوب سيناء.