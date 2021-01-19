مسؤول سوداني: مقتل 200 شخص في اشتباكات عرقية جنوبي دارفور

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الخرطوم - (د ب ا)

قال مسؤول حكومي ، اليوم الثلاثاء، إن 200 شخص على الأقل قتلوا خلال اشتباكات عرقية بين مزارعين ورعاة ماشية في منطقة جنوب دارفور السودانية.

قال موسى مهدي اسحق حاكم جنوب دارفور لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) إن القتال بين مزارعي جماعة الفلاتة العرقية والرعاة من قبيلة الرزيقات اندلع أول أمس الأحد، بعد مقتل راعٍ في بلدة قريضة.

وقال إسحق إن العديد من الأشخاص أصيبوا خلال الاشتباكات.

لقي ما لا يقل عن 83 شخصًا حتفهم وأصيب 160 آخرون في اشتباكات منفصلة فى مطلع الأسبوع بين مجموعات عرقية مختلفة في مدينة الجنينة بولاية غرب دارفور المجاورة.

واندلع العنف عندما تعرض شخص من مجموعة عرقية عربية للطعن من قبل عضو في جماعة عرقية المساليت، وفقًا لرابطة محامي دارفور.

ووقعت الاشتباكات بعد حوالي أسبوعين من قيام قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة بوقف عن دورياتها في منطقة دارفور استعدادًا لانسحاب كامل.

وتشهد منطقة دارفور اضطرابات منذ اندلاع الصراع في عام 2003 في إقليم دارفور الغربي بين حكومة الرئيس المخلوع عمر البشير وشرائح من السكان تطالب بمزيد من المشاركة السياسية.

وتصرفت القوات الحكومية وميليشيا الجنجويد العربية المتحالفة معها بوحشية مع السكان المحليين وقتل ما يقدر بنحو 300 ألف شخص في الحملة.