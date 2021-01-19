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وزير الري السوداني يلتقي سفراء أوروبيين لشرح موقف الخرطوم من سد النهضة

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وزير الري السوداني يلتقي سفراء أوروبيين لشرح موقف الخرطوم من سد النهضة وزير الري السوداني يلتقي سفراء أوروبيين لشرح موقف الخرطوم من سد النهضة

مصراوي Masrawy

07:53 م الثلاثاء 19 يناير 2021

وكالات

التقى وزير الري والموارد المائية السوداني الدكتور ياسر عباس، صباح اليوم الثلاثاء، السفيرة الفرنسية والسفير الروسي بالخرطوم كل على حدا؛ وذلك ضمن لقاءاته بالسفراء الأجانب لشرح موقف السودان بشأن مفاوضات سد النهضة الإثيوبي.

وذكر الحساب الرسمي لوزارة الري السودانية، عبر تويتر، أنه بحث سبل التعاون في مجالات إدارة الموارد المائية وتوفير خدمات مياه الشرب في المناطق المتأثرة بالحرب؛ لتأمين عملية السلام.

واستعرض وزير الري؛ التحديات التي تواجه الوزارة لجهة بناء قدرات العاملين والتدريب؛ بالإضافة إلى أهمية توفير المياه للزراعة والرعي كعامل أساسي للتنمية والاستقرار خلال الفترة الانتقالية.

من جهتهما أكد الدبلوماسيان الفرنسي والروسي متابعة بلادهما بصفة لصيقة لملف سد النهضة وأبدوا اهتمامهما بمشروعات حصاد المياه ورفع القدرات وحسن إدارة الموارد المائية.

وكان قد التقى أمس الاثنين، سفير المملكة المتحدة عرفان صديقـ واستعرض خلال اللقاء جهود الوزارة فى مجال إدارة الموارد المائية فى السودان والتحديات التى تواجه الوزارة، ومعالجة السلبيات الموروثة من النظام البائد؛ إلى جانب مساعي الوزارة في مجال بناء قدرات العاملين بالوزارة.

من جانبه وعد السفير البريطاني بالعمل على بحث تمويل قطاع مياه الشرب بالتنسيق مع الجهات المانحة والفريق الفني بالوزارة.

وأكد الدبلوماسي البريطاني تفهم بلاده لموقف السودان بشأن مفاوضات سد النهضة ووعد بدعم الملف للوصول إلى اتفاق مرض للدول الثلاث.

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