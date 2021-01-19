بعد أزمة الكهرباء.. محافظ المنوفية يتفقد عناية المستشفى التعليمي (صور)

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المنوفية - أحمد الباهي:

انتقل محافظ المنوفية اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون إلى مقر المستشفى التعليمي في شبين الكوم، حيث اطمأن على استقرار حال المرضى، وذلك في أعقاب أزمة انقطاع الكهرباء عن طابق العناية المركزة بالمستشفى، حيث يتلقى 16 مريضًا الرعاية على أجهزة التنفس وشبكة الأكسجين.

أوضحت المحافظة، في بيان رسمي مساء اليوم، أن الأطباء تعاملوا مع الموقف بشكل سريع ما حال دون تضرر المرضى، بينما أشار البيان إلى توفير مولدات إضافية لأي طارئ.

رافق المحافظ، خلال الزيارة، نائبه محمد موسى، واللواء عماد يوسف السكرتير المساعد للمستشفى التعليمي.

وقد كلف المحافظ وكيل وزارة الكهرباء بتوفير مولدات إضافية للمستشفى تحسبًا لأي طارئ، موجهًا بإرسال فنيين من المديرية لمساعدة فنيي المستشفى التعليمي في إصلاح العطل.

كما كلف المحافظ مسؤولي المحافظة بتوفير مولدات أخرى احتياطية للتعامل مع أي طوارئ طوال هذه الليلة.

وكلف المحافظ السكرتير المساعد بالتواجد في المستشفى لحين وصول المولدات والتأكد من انتظام الوضع بصورة كاملة، فضلاً عن تكليف مدير غرفة عمليات المحافظة بإقامة كاملة طوال الليل للمساعدة في أي طوارئ وتسهيل أية عقبات أمام مسؤولي المستشفى التعليمي.

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