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الاتحاد الأوروبي يخطط لتطعيم 70% من سكانه ضد كورونا

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الاتحاد الأوروبي يخطط لتطعيم 70% من سكانه ضد كورونا الاتحاد الأوروبي يخطط لتطعيم 70% من سكانه ضد كورونا

مصراوي Masrawy

07:35 م الثلاثاء 19 يناير 2021

بلجيكا - (أ ش أ)

قال نائب رئيس المفوضية الأوروبية، مارجريتيس شيناس، اليوم الثلاثاء، إن الاتحاد الأوروبي يخطط لتطعيم 70% من سكانه البالغين ضد بحلول شهر يونيو المقبل.

وذكرت "فرانس 24" ، في نشرتها باللغة الإنجليزية اليوم، أن هذه الخطة تم التوصل إليها في اجتماع لجميع مفوضي الاتحاد الأوروبي، مشيرة إلى أنها تأتي في الوقت الذي تعمل فيه معظم الدول الأعضاء بالكتلة الأوروبية على الانطلاق ببرامج التطعيم الخاصة بهم.

وتخطى عدد مصابي كورونا حول العالم حاجز 95 مليون شخص إضافة إلى ما يزيد عن مليوني حالة وفاة.

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مصراوي Masrawy

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