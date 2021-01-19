أخبار عاجلة

أمانة المدينة المنورة تفتح باب إبداء الرغبات للتقديم على مشروع تطوير أرض بالمنطقة المركزية -
الوقت القاتل يمنح الأهلي نقاط الاتفاق -
"استثمار في مستقبل السعودية والعالم".. ما الذي يترتب على نمو محفظة الصندوق السيادي السعودي؟ -
مواجهات بين الشرطة الهولندية ومحتجين معارضين للإغلاق -
​إضافة 600 ألف فدان.. تعرف على خطة "الزراعة" لتحقيق الأمن الغذائي -
رئيس الوزراء يهنىء لاعبي المنتخب الوطني لكرة اليد بالصعود لدور الثمانية ببطولة العالم -
"عجب": لا يمكن للمرأة الخلع بـ"ضغطة زر".. والرجل لا يوثق الطلاق من دون "تراضي" -
ولي العهد: نسعى لتحقيق تطلعات ملك عظيم وشعب عظيم يسكن وطناً عظيماً اسمه المملكة العربية السعودية -
مصادرة الخيول والألعاب الهوائية بحجز جنوب مكة الفرعية -
حقيقة منع غواص من انتشال جثة غريق بترعة الإسماعيلية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. مصراوي Masrawy

موزمبيق تعين رئيسًا جديدًا لأركان الجيش لتعزيز جهود الحرب على الإرهاب

Print
موزمبيق تعين رئيسًا جديدًا لأركان الجيش لتعزيز جهود الحرب على الإرهاب موزمبيق تعين رئيسًا جديدًا لأركان الجيش لتعزيز جهود الحرب على الإرهاب

مصراوي Masrawy

07:34 م الثلاثاء 19 يناير 2021


موزمبيق - (ا ش ا)

أجرت السلطات في موزمبيق، اليوم الثلاثاء، تغييرات جديدة في صفوف قواتها المسلحة حيث عين الجنرال يوجينيو موسى رئيسا لأركان جيش موزمبيق، وذلك على خلفية احتدام العمليات الإرهابية على أراضيها.
وأعلنت حكومة موزمبيق - في بيان اليوم - أن الجنرال يوجينيو موسى، الذي كان يشغل منصب رئيس منطقة عمليات الشمال للقوات المسلحة الموزمبيقية، عين رئيسا لأركان الجيش خلفا للجنرال المُقال لازارو مينيتي.
أوضح محللون وخبراء في الشأن الأمني أنه على الرغم من أن حكومة موزمبيق لم توضح في بيانها سبب هذا القرار؛ إلا أنه يأتي في ظل العودة القوية للهجمات الإرهابية في شمال البلاد لاسيما في مقاطعة "كابو ديلجادو" التي شهدت عملية إرهابية في نهاية ديسمبر الماضي وقعت على بعد 5 كيلومترات فقط من مشروع ضخم للغاز المسال تنفذه شركة "توتال" الفرنسية النفطية.
وقال أدريانو نوفونجا، أستاذ العلوم السياسية في جامعة "إدواردو موندلان" في العاصمة مابوتو، إن هذا الإجراء بتعيين الجنرال يوجينيو موسى رئيسا جديدا لأركان الجيش "هو بداية إدارة صحيحة للحرب على الإرهاب في كابو ديلجادو".
وتعاني موزمبيق منذ عام 2017 من هجمات مسلحة تنفذها جماعات إرهابية تنتمي إلى تنظيم الدولة؛ لا سيما في مقاطعة "كابو ديلجادو" بشمال البلاد. وسريعا ما أحكمت هذه الجماعات الإرهابية سيطرتها على المنطقة ولم تنجح قوات الشرطة الموزمبيقية وحدها في دحرها.
ووفقا لمنظمة الأمم المتحدة، فقد أسفرت العمليات الإرهابية في موزمبيق عن مقتل ما يزيد على 2500 شخص وفرار 570 ألفا آخرين من المناطق التي تستهدفها الجماعات الإرهابية.

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
هل تعمل بوابة العمرة المصرية في موسم الحج المقبل؟ السياحة تجيب

هل تعمل بوابة العمرة المصرية في موسم الحج المقبل؟ السياحة تجيب

مصرع سائق في انقلاب سيارة نقل على الطريق الزراعي بالمنوفية

مصرع سائق في انقلاب سيارة نقل على الطريق الزراعي بالمنوفية

حدث في 8 ساعات| أول مصري يتلقى لقاح كورونا.. وقرار بالعفو عن مسجونين بمناسبة 25 يناير

حدث في 8 ساعات| أول مصري يتلقى لقاح كورونا.. وقرار بالعفو عن مسجونين بمناسبة 25 يناير

مستشهدًا برواية كندية.. رئيس برلمانية النور يطالب بالاهتمام بالقطن المصري

مستشهدًا برواية كندية.. رئيس برلمانية النور يطالب بالاهتمام بالقطن المصري

شبكة عيون الإخبارية