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الحرس الوطني الأمريكي: غير قلقين بشأن وجود تهديدات داخل صفوفنا لحفل التنصيب

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الحرس الوطني الأمريكي: غير قلقين بشأن وجود تهديدات داخل صفوفنا لحفل التنصيب الحرس الوطني الأمريكي: غير قلقين بشأن وجود تهديدات داخل صفوفنا لحفل التنصيب

مصراوي Masrawy

07:24 م الثلاثاء 19 يناير 2021

الولايات المتحدة - (أ ش أ)

قال رئيس مكتب الحرس الوطني الأمريكي، الجنرال دانيال هوكانسون، إنه غير قلق بخصوص وجود تهديدات داخل صفوف الحرس الوطني، فيما يخص حفل تنصيب الرئيس جو بايدن.

وأضاف هوكانسون، في تصريحات نقلتها "سي إن إن" الأمريكية اليوم الثلاثاء: "عندما يتعلق الأمر برجال الحرس الوطني، فنحن دائما ما نجري تدقيقات حولهم، نحن لا نسمح بوجود متطرفين من أي نوع داخل قواتنا".

وأشارت الشبكة الأمريكية إلى أن تعليقات رئيس مكتب الحرس الوطني تأتي في أعقاب ما نشرته جريدة "واشنطن بوست" في تقريرها حول تحذيرات مكتب التحقيقات الفيدرالي "أف بي أي" بشأن تسلل بعض العناصر "المؤمنة بنظرية المؤامرة"، كجنود في الحرس الوطني، إلى حفل تنصيب الرئيس المنتخب.

يذكر أنه من المقرر إقامة حفل تنصيب الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن، غدًا الأربعاء.

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