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مصدر يكشف تفاصيل انقطاع الكهرباء عن عناية المستشفى التعليمي بالمنوفية

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مصدر يكشف تفاصيل انقطاع الكهرباء عن عناية المستشفى التعليمي بالمنوفية مصدر يكشف تفاصيل انقطاع الكهرباء عن عناية المستشفى التعليمي بالمنوفية

مصراوي Masrawy

07:21 م الثلاثاء 19 يناير 2021

المنوفية - أحمد الباهي:

كشف مصدر طبي في المستشفى التعليمي بالمنوفية، قبل قليل، عن انقطاع الكهرباء عن طابق العناية المركزة بالمستشفى، مؤكدًا أن عُطل مفاجئ وقع في الوصلة بين محول الكهرباء ولوحة "الأرضي" للعناية المركزة، والتي يتواجد بها الآن 16 مريضًا على أجهزة التنفس وشبكة الأكسجين.

أضاف المصدر، في تصريحات خاصة لـ"مصراوي"، أن جميع الحالات المتواجدة على الأكسجين آمنة من البداية لعدم وجود علاقة بين الأكسجين والكهرباء وعددهم 11 حالة، فيما تعرضت 5 حالات للخطر لوجودهم على أجهزة تنفس مُعتمدة على الكهرباء، وتعامل الأطباء وفريق التمريض بسرعة لافتة من خلال عمل تنفس يدوي "أمبوباج".

وأشار إلى توجيه المحافظ عدد 2 ديزل كهرباء للمساهمة في تجاوز الأزمة، هي في الطريق الآن، فيما عادت الكهرباء مجددًا بعد تدخل الصيانة والاستعانة مؤقتًا بوصلة خارجية توفر الكهرباء بغرف العناية المركزة في المستشفى التعليمي، حتى تشغيل الديزلين، وختم حديثه قائلاً: "إصلاح العطل هياخد وقت لضرورة الحفر، وجميع الحالات الحمدلله بخير وتجاوزنا كارثة".​

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مصراوي Masrawy

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