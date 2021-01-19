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اتحاد أصحاب العمل السوداني يؤكد أهمية العلاقات الاقتصادية والتجارية مع

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اتحاد أصحاب العمل السوداني يؤكد أهمية العلاقات الاقتصادية والتجارية مع مصر اتحاد أصحاب العمل السوداني يؤكد أهمية العلاقات الاقتصادية والتجارية مع

مصراوي Masrawy

06:52 م الثلاثاء 19 يناير 2021

السودان - (أ ش أ)

أكدت لجنة التسيير باتحاد أصحاب العمل السوداني، أهمية العلاقات الاقتصادية والتجارية بين السودان ومصر، وضرورة سعي البلدين لمعالجة المشاكل والمعوقات التي ظلت تعترض جهود تطويرها.

وقال الأمين العام للاتحاد المهندس مجتبى خلف الله، خلال مخاطبته اجتماع الجانب السوداني بمجلس الأعمال السوداني، المصري المشترك بمقر الاتحاد اليوم الثلاثاء، للتحضير لانعقاد اجتماعات المجلس من الجانبين، وإقامة منتدى أعمال سوداني - مصري بالخرطوم، بحضور المستشار التجاري المصري في الخرطوم طارق قشوع - إن المجلس له دور مهم في إحداث النقلة المطلوبة لعلاقات التعاون الاقتصادي بين البلدين، من خلال رؤية مشتركة تُسهم بشكل مباشر في تذليل العقبات، خاصة قضايا المعابر والتحويلات المصرفية وتسريع الإجراءات وغيرها من المعوقات.

من جانبه، أكد المستشار التجاري بالسفارة المصرية بالخرطوم طارق قشوع، أهمية وجود خطوات ملموسة وخطة عمل مشتركة لمجلس الأعمال السوداني المصري، لافتا إلى إعادة تشكيل عضوية الجانب المصري بالمجلس، لتحقيق مصالح الشعبين من خلال إقامة المشروعات الاستثمارية المشتركة وزيادة حجم التبادلات التجارية بين البلدين، والعمل على الانتقال إلى مرحلة العلاقة التكاملية بالاستفادة من الموارد والإمكانيات الضخمة بالبلدين.

وعبر عن ثقته فى قدرة رجال الأعمال بالبلدين على معالجة المعوقات ومواجهة التحديات الماثلة، مؤكدا استعداد السفارة المصرية لتقديم كل ما يمكن للنهوض بالعلاقات وتحقيق أهداف مجلس الأعمال المشترك.

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