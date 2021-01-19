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اليابان تعتزم إقامة مركز متابعة متخصص لمنع انتشار سلالات كورونا الجديدة

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اليابان تعتزم إقامة مركز متابعة متخصص لمنع انتشار سلالات كورونا الجديدة اليابان تعتزم إقامة مركز متابعة متخصص لمنع انتشار سلالات كورونا الجديدة

مصراوي Masrawy

06:46 م الثلاثاء 19 يناير 2021

اليابان - (أ ش أ)

كشف وزير الصحة الياباني تامورا نوريهيسا، اليوم الثلاثاء، عن عزم حكومة بلاده إقامة مركز متابعة متخصص، لمنع انتشار السلالات الجديدة من المستجد في اليابان.

وقال تامورا، حسبما ذكرت هيئة الإذاعة اليابانية "إن إتش كيه" إن مركز المتابعة سيفحص الظروف الصحية للأشخاص ، الذين وصلوا اليابان قادمين من بلدان تنتشر فيها السلالات الجديدة من الفيروس وسيتتبع أنشطتهم، كما سيقوم المركز بالتواصل مع هؤلاء الأشخاص للاطمئنان على أوضاعهم الصحية مرة يوميا باستخدام تطبيق مجاني عبر الهواتف الذكية أو من خلال الهاتف.

وكانت اليابانية علقت، في وقت سابق، دخول جميع المسافرين الأجانب بشكل مبدئي، باستثناء المواطنين اليابانيين والأجانب المقيمين شريطة خضوعهم لعزل منزلي أو في أماكن إقامة لمدة 14 يوما من وصولهم البلاد.

تجدر الإشارة إلى أن المناطق التي تنتشر فيها سلالات جديدة من فيروس كورونا تتضمن بلدان مثل بريطانيا وجنوب إفريقيا.

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مصراوي Masrawy

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