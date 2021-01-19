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يهنيء نظيره الأوغندي بفوزه بولاية جديدة في الانتخابات الرئاسية

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السيسي يهنيء نظيره الأوغندي بفوزه بولاية جديدة في الانتخابات الرئاسية يهنيء نظيره الأوغندي بفوزه بولاية جديدة في الانتخابات الرئاسية

مصراوي Masrawy

07:08 م الثلاثاء 19 يناير 2021

كتب- محمد عبدالناصر:

هنأ الرئيس عبدالفتاح ، الرئيس الأوغندي يوري موسیفینی بفوزه بولاية جديدة في الانتخابات الرئاسية.

وصرح السفير بسام راضي المتحدث باسم رئاسة الجمهورية بأن الرئيس بعث ببرقية تهنئة إلى الرئيس الأوغندي يورى موسيفيني بمناسبة فوزه بولاية رئاسية جديدة جاء فيها: "إنه لمن دواعي سروري أن أبعث إلى فخامتكم بأصدق التهاني القلبية وأطيب التمنيات بمناسبة إعادة انتخابكم رئيسًا لجمهورية أوغندا".

وتابع: "إنني على يقين تام أن توليكم فترة رئاسية جديدة سوف يتيح لكم الفرصة لمواصلة رحلة العطاء والإنجازات في خدمة شعبكم الشقيق".

وأضاف الرئيس: "أود أن أعرب عن تطلعى للعمل معًا في الأعوام المقبلة؛ لفتح آفاق جديدة لتعزيز علاقاتنا الثنائية وتحقيق الاستفادة القصوى من الإمكانات المتاحة من أجل تحقيق آمال وطموحات شعبينا الشقيقين، فخامة الرئيس والأخ العزيز، أتمنى لكم التوفيق والسداد خلال الفترة الرئاسية الجديدة، ولشعب أوغندا الشقيق المزيد من التنمية والتقدم والازدهار".

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