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لأول مرة.. 3 مستشارات بالنيابة الإدارية تباشرن سلطة الاتهام أمام المحاكم التأديبية

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لأول مرة.. 3 مستشارات بالنيابة الإدارية تباشرن سلطة الاتهام أمام المحاكم التأديبية لأول مرة.. 3 مستشارات بالنيابة الإدارية تباشرن سلطة الاتهام أمام المحاكم التأديبية

مصراوي Masrawy

06:35 م الثلاثاء 19 يناير 2021

كتب- محمود سعيد:

أعلنت النيابة الإدارية عن حضور 3 عضوات جدد أمام المحاكم التأديبية بمجلس الدولة بمحافظات المختلفة لتمثيلها في مباشرة الادعاء التأديبي، إيمانًا بترسيخ دور المرأة في العمل القضائي واستمرارًا للسياسة التي ينتهجها المستشار عصام المنشاوي رئيس الهيئة حيال دعم وتمكين المرأة.

وكشفت النيابة في بيان اليوم الثلاثاء، أن المستشارات يحضرن لأول مرة، وهن كلٍ من: المستشارة رانيا جلال حسن الأبرق أمام المحكمة التأديبية بأسيوط، والمستشارة سهير فتحي إبراهيم، والمستشارة سارة سالم جمعة، أمام المحكمة التأديبية لرئاسة الجمهورية وملحقاتها.

يذكر أن النيابة الإدارية تباشر سلطة الاتهام أمام المحاكم التأديبية باعتبارها سلطة الاتهام،حيث نص قانون النيابة الإدارية رقم١١٧ لسنة ١٩٥٨ في مادته الرابعة على أن " تتولى النيابة الإدارية مباشرة الدعوى التأديبية أمام المحاكم التأديبية".

كما ينص قانون مجلس الدولة رقم ٤٧ لسنة ١٩٧٢ وتعديلاته في مادته التاسعة على أن " يتولى أعضاء النيابة الإدارية الادعاء أمام المحاكم التأديبية".

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