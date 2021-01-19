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بالصور.. محافظ دمياط في المزرعة السمكية بالرطمة لبحث تطويرها

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بالصور.. محافظ دمياط في المزرعة السمكية بالرطمة لبحث تطويرها بالصور.. محافظ دمياط في المزرعة السمكية بالرطمة لبحث تطويرها

مصراوي Masrawy

06:45 م الثلاثاء 19 يناير 2021

دمياط - محمد إبراهيم:

أجرت محافظ دمياط الدكتورة منال عوض، اليوم الثلاثاء، زيارة تفقدية إلى المزرعة السمكية بالرطمة؛ لبحث المقترحات الخاصة بتطويرها، بعد الحصول على موافقة مجلس الوزراء، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، على طلب المحافظة بتجديد التعاقد، بحق الانتفاع للمزرعة التابعة للهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية.

ناقشت المحافظ عددًا من الخطوات للبدء في أعمال التطوير للمزرعة التي تقع على مساحة ١٨٥٦ فدانًا، وتضم خمسة أحواض للاستزراع السمكي، وذلك وفقًا لعدة معايير واشتراطات محددة.

جرى استعراض مشتملات التطوير، والتي تتضمن تنفيذ مآخذ للمياه والكهرباء والصرف وبوابات ري ونقاط أمن وحراسة وغيرها من المتطلبات المتعلقة بذلك.

وأكدت الدكتورة منال عوض على سرعة وضع التصورات الدراسات والمقايسات، للبدء في عمليات التطوير عبر عدة مراحل.

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