مصرع سائق في محاولة لسرقته بالقليوبية

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مصراوي Masrawy

القليوبية - أسامة علاء الدين:

لقي سائق توك مصرعه، بعد إلقاء ربة منزل وعاطلين مادة الشطة الحارقة على وجهه لسرقته بالإكراه، ما أسفر عن انقلاب مركبة "التوكتوك".

تلقى اللواء فخر الدين العربي، مدير أمن القليوبية، إخطارًا بالواقعة من العميد شريف الدخاخني، مأمور مركز قليوب، وانتقل العميد خالد المحمدي، رئيس مباحث القليوبية، وتبين من تحريات المقدم طه حسين، رئيس مباحث مركز قليوب، أن المجني عليه يدعى "ا.س.م" 27 عامًا، سائق توكتوك، مقيم بشارع السيد أبو طاحون بهتيم دائرة قسم ثان شبرا الخيمة، مصابًا بكسر بفقرات العمود الفقري وتوفي أثناء تقديم العلاج له بمستشفى قليوب.

بالانتقال والفحص واجراء التحريات، تبين أنه أثناء عمل المجني عليه بمركبة "التوكتوك" ملكه، استقل معه فتاة وشخصين بحجة توصيلهم بمنطقة أم بيومي التابعة لمركز قليوب، وأثناء سيرهم بطريق أم بيومي اتجاه بهتيم، بداية محور العصار، ألقوا مادة حارقة "شطة" على وجهه، بقصد سرقة المركبة إلا أنه استكمل سيره، وأثناء ذلك اختلت عجلة القيادة بيده، مما أدى إلى انقلاب المركبة، وحدوث إصابته المشار إليها والتي أودت بحياته.

تمكن الأهالي من ضبط أحد مستقلي المركبة، وتدعى " ح. ع. ع" 13 عامًا، بدون عمل، ومقيمة أرض عبد الكريم - مسطرد دائرة قسم ثان شبرا الخيمة.

وبمناقشة المذكورة أقرت أن مرافقها كل من "م. ر.ا" 30 عامًا، سائق ، و"ا. خ. س" 32 عامًا، عاطل ومقيم ذات العنوان، وتمكن ضباط مباحث المركز من ضبطهما وبمواجهتهما أقرا بارتكابهما الواقعة والشروع في سرقة المركبة كرهاً عن قائدها، واصطحابهما للفتاة سالفة الذكر والتي تربطهما بها علاقة جيرة، لعدم إثارة شك قائد المركبة أثناء استيقافه للاستقلال رفقته.