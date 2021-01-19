★ ★ ★ ★ ★

لا.. لا.. لانتهاك الخصوصية.. هكذا صوّتوا

أكد السعوديون هجرتهم منصة "واتساب" بعد استبيان أجراه حساب "استطلاع السعودية" على "تويتر"، إذ أكد أكثر من نصف المشاركين بحثهم عن بدائل من برامج المراسلات ذات الأمان والموثوقية، بعد تغيير سياسات الخصوصية للتطبيق الشهير "واتساب"، والذي أكد مؤخراً مشاركة المعلومات، وهو ما أثار موجةً من الجدل؛ لكونه انتهاكاً لسرية المحادثات.

وقال "استطلاع السعودية": "هل ستقوم باستخدام تطبيق مراسلات فورية بديلاً عن تطبيق الواتساب‬ بعد تغيير سياسات الخصوصية؟"، حيث شارك ١٤١,٢٠٢ مغرداً، صوّت أكثر من النصف، وتحديداً ٧٧ %، بـ"نعم"، و١٩ % بـ"لا".