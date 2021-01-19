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النفط تقفز .. و"برنت" بـ 55.48 دولار للبرميل

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أسعار النفط تقفز .. و"برنت" بـ 55.48 دولار للبرميل النفط تقفز .. و"برنت" بـ 55.48 دولار للبرميل
تفاؤل بشأن الطلب في الصين

أسعار النفط تقفز .. و

قفزت النفط اليوم (الثلاثاء)، وسط تفاؤل بأن خطة التحفيز الحكومية سترفع في نهاية المطاف النمو الاقتصادي العالمي وتغلب الطلب على النفط على المخاوف من أن تجدد الإغلاق بسبب "كوفيد -19" سيؤدي إلى تباطؤ استهلاك الوقود.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت لشهر مارس آذار 73 سنتًا أو 1.3 في المئة إلى 55.48 دولار للبرميل بحلول الساعة 1454 بتوقيت جرينتش، بعد أن تراجعت 35 سنتًا في الجلسة السابقة،

وفقاً لـ"رويترز".

وصعد خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 17 سنتًا أو 0.3 بالمئة إلى 52.53 دولار.

ويشعر المستثمرون بالتفاؤل بشأن الطلب في الصين، أكبر مستورد للنفط الخام في العالم، بعد أن أظهرت بيانات أمس ارتفاع إنتاج المصافي بنسبة 3 في المئة إلى مستوى قياسي في 2020.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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