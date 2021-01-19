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سلبية عينات 9 من بمستشفى الأطفال ببنها

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سلبية عينات 9 من فيروس كورونا بمستشفى الأطفال ببنها سلبية عينات 9 من بمستشفى الأطفال ببنها

مصراوي Masrawy

06:15 م الثلاثاء 19 يناير 2021

القليوبية - أسامة علاء الدين:

أعلن مصدر طبي في مستشفى الأطفال التخصصي ببنها في محافظة القليوبية، اليوم الثلاثاء، سلبية عينات 9 أطفال أصيبوا بفيروس كورونا المستجد، وخروجهم من المستشفى على مرحلتين، أخرهم خروج 4 أطفال اليوم بعد أن أثبتت مسحتين متتاليتين على مدار 5 أيام تعافيهم من الفيروس.

أضاف المصدر الطبي، في تصريحات صحفية اليوم، أن الأطفال حالاتهم مستقرة، وخرجوا اليوم، مشيرًا إلى أن من بينهم طفل رضيع عمره 4 شهور، كان محجوز أيضًا بالمستشفى، منوهًا بأن الفريق الطبي بالمستشفى يعمل بكامل طاقاتة لخدمة الأطفال ورعايتهم حتى تمام الشفاء.

يذكر أن مستشفى بنها للأطفال التخصصي، خصص الدور الثاني به كعزل للأطفال المصابين بفيروس كورونا، ويضم المستشفى 12 سريرًا داخليًا إلى جانب 6 أسرة للعناية المركزة.

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