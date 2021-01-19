4 دول عربية.. عشرات الدول تجيز وتستورد لقاحات كورونا من الصين وروسيا

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مصراوي Masrawy

كتبت- رنا أسامة:

تصدّر لقاحات "سينوفاك" و"كورونافاك" الصينيين و"سبوتنيك في" الروسي السباق العالمي للقاحات المُضادة لفيروس كورونا المُستجد، إذ سارعت عشرات الدول إما لإجازة استخدامها بشكل طارئ، أو لتوقيع اتفاقات من أجل استيراد جرعات منهم وتلقيح المواطنين بها ضد "كوفيد-19".

ويبدو أن "سينوفاك"، المُعتمد على تقنية الفيروس غير النشط (أي تحتوي على جزيئات فيروسية ميتة يتم إنشاؤها في المختبر قبل أن تقتل وهي غير معدية)، الأكثر تفضيلًا مع إجازته فيما لا يقل عن 17 دولة، بما في ذلك مصر والإمارات والبحرين، التي شاركت في تجارب سريرية للقاحات صينية، واستقبلت دُفعات منها، بل وأجازت الاستخدام الطارئ لها.

أما "سبوتنيك في" الروسي، والذي أظهر فعالية بنسبة 91.4%، فجرى اعتماده رسميًا في نحو 11 دولة، بينهم دولتان لاتينيتان ودولة شرق أوسطية.

في التقرير التفاعلي التالي، يرصد "مصراوي" الدول التي أجازت اللقاحين الصينيين:

وإليك الدول التي أقرّت اللقاح الروسي: