بالصور.. نائب محافظ أسوان تفتتح 3 مدارس ومركز شباب بقرى أبو الريش

★ ★ ★ ★ ★

مصراوي Masrawy

أسوان – إيهاب عمران:

افتتحت الدكتورة غادة أبو زيد نائب محافظ أسوان، اليوم الثلاثاء، بمرافقة نرمين شهاب الدين رئيس التسويق والتنمية المجتمعية بالبنك الأهلي المصري، والدكتور علي فتحي رئيس قطاع التنمية المتكاملة بمؤسسة مصر الخير، 3 مدارس ومركز شباب بقرى أبو الريش من إجمالي 9 مدارس مجتمعية على مستوى المحافظة.

جرى افتتاح مشروع تطوير مدرسة الشهيد رضاوى حسين الابتدائية والتي تخدم 431 طالبًا وطالبة، ومشروع تطوير مدرسة 23 يوليو الابتدائية والتي تخدم 176 طالبًا وطالبة، بالإضافة إلى افتتاح تطوير مركز شباب أبو الريش قبلى بعد إعادة تأهيله وذلك بتكلفة إجمالية لهذه المشروعات وصلت إلى 9 ملايين جنيه بتمويل من البنك الأهلي ، فضلاً عن وضع حجر أساس مدرسة مجمع أبو الريش للتعليم الأساسي والتي تضم 33 فصل دراسي بتكلفة 18 مليون جنيه.

وأكدت الدكتورة غادة أبو زيد على الدور الوطني والمجتمعي لمؤسسة مصر الخير، والبنك الأهلي، في القيام بالعديد من المشروعات في مختلف قطاعات البنية التحتية والخدمية لاسيما مشروع إحلال وتجديد شبكات مياه الشرب بقرى أبو الريش بتكلفة إجمالية 30 مليون جنيه، علاوة على دعم الأسر الأكثر احتياجا والعمالة الغير منتظمة لتحسين مستوى المعيشة وخاصة في ظل الظروف الاستثنائية والتداعيات الناتجة من جائحة فيروس كورونا المستجد.

وقالت نرمين شهاب الدين إن البنك الأهلي المصري يمول تنفيذ أنشطة وتدخلات تنموية فى عدد من القرى بمحافظة أسوان شمل (6) مدارس نظامية ومجتمعية، ووضع حجر الأساس لمدرسة تعليم أساسي قوامها (33) فصلاً دراسيًا، وذلك من أجل تحقيق الاستفادة القصوى من برامج التعليم المختلفة التي توليها مؤسسة مصر الخير اهتماماً خاصاً ضمن برامجها التنموية.

وأشارت إلى أن تلك الأعمال تأتي ضمن توجهات واستراتيجيات البنك لدعم وتطوير العملية التعليمية بدأت منذ فترة طويلة في عدة اتجاهات، حيث يدعم ويمول البنك تنفيذ العديد من المشروعات التي تدعم العملية التعليمية ضمن مشروعات برنامج تنمية قرى البنك الأهلي المصري.

وأضاف الدكتور على فتحى أنه جرى عمل تجهيزات كاملة لمقاعد الدارسين والمكتبات ومعامل علوم حاسب آلي والمكاتب الإدارية والملاعب ، بجانب توفير الزي المدرسي.

وأكمل أنه جرى إفتتاح مدرسة على بن أبى طالب بحاجر السباعية لخدمة 240 طالب وطالبة، من إجمالي 9 مدارس مجتمعية منتشرة بمركز دارو وكوم أمبو وأدفو تتضمن التطوير الإنشائي الكامل مع توفير زي مدرسي موحد للدارسين بهذه المدارس، وذلك في إطار تنفيذ البروتوكول المشترك بين مؤسسة مصر الخير والبنك الأهلي.