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ترقية 26 ألف معلم وأخصائي في البحيرة

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ترقية 26 ألف معلم وأخصائي في البحيرة ترقية 26 ألف معلم وأخصائي في البحيرة

مصراوي Masrawy

05:54 م الثلاثاء 19 يناير 2021

البحيرة - أحمد نصرة:

أصدر اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، القرار رقم 63 بتاریخ 18يناير 2021 بترقية أعضاء هيئة التعليم من شاغلي وظائف المعلمين وما يقابلها من وظائف الأخصائيين الذين استوفوا متطلبات الترقية إلى الوظيفة الأعلى طبقا لأحكام القانون رقم 155 /2007 م وتعديلاته ولائحته التنفيذية.

يبلغ عدد المستفيدين من القرار 25 ألفًا و 953 معلمًا وأخصائي نفسي وتكنولوجيا وصحافة والمكتبات، في إطار الجهود المبذولة لتطوير وإصلاح المنظومة التعليمية وتهيئة الأجواء المناسبة وتحسين الأداء الوظيفي للمعلمين والارتقاء بمستوياتهم ومهاراتهم.

تقدم المحافظ بالتهنئة للمعلمين الذين شملتهم الترقية، وطالبهم ببذل الجهد والعمل المتواصل والاستمرار فى تقديم أفضل أداء لبناء وإعداد جيل واع وقادر على حمل لواء التقدم والتنمية.​​

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