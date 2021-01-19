ملتقى الحوار الليبي يوافق على آلية اختيار السلطة التنفيذية

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مصراوي Masrawy

طرابلس - (د ب ا)

أعلنت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، عن موافقة أعضاء ملتقى الحوار السياسي الليبي على آلية اختيار السلطة التنفيذية للفترة التحضيرية.

وقالت البعثة في بيان لها اليوم الثلاثاء، أنه بعد الاتفاق على مقترح آلية اختيار السلطة التنفيذية الموحدة، والذي توصلت إليه اللجنة الاستشارية المنبثقة عن ملتقى الحوار السياسي الليبي في جنيف في 16 يناير، أجرت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا عملية تصويت استغرقت يوماً واحداً بدءاً من أمس الاثنين وحتى صباح اليوم الثلاثاء.

وبحسب بيان البعثة، فقد شارك 72 عضوًا من ملتقى الحوار السياسي الليبي الـ72 في عملية التصويت، حيث صوّت 51 منهم لصالح الآلية المقترحة، وهو ما يمثل حوالي 73 بالمئة من الأصوات المدلى بها، وصوت 19 عضوًا ضدها. فيما امتنع عضوان عن التصويت، ولم يشارك اثنان آخران في العملية.

وأضافت البعثة: "حيث ان اقتراح اللجنة الاستشارية نال ثلاثة وسبعون بالمائة من الأصوات ، فقد تم اعتماد الاقتراح بتجاوز الحد الأدنى المطلوب الذي كانت قد حددته اللجنة الاستشارية بنسبة ثلاثة وستين بالمائة من أصوات المقترعين".

وفي هذا الشأن، قالت الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا بالإنابة ستيفاني وليامز: "أمام الليبيين الآن فرصة حقيقية لتجاوز خلافاتهم وانقساماتهم، واختيار حكومة مؤقتة لإعادة توحيد مؤسساتهم من خلال الانتخابات الوطنية الديمقراطية التي طال انتظارها. إن هذه سلطة تنفيذية مؤقتة سيتم استبدالها بسلطة منتخبة ديمقراطيًا، بعد الانتخابات في 24 ديسمبر 2021".

وأوضحت البعثة الأمم أنها تقوم بوضع اللمسات الأخيرة على إجراءات واستمارات الترشيح بالإضافة إلى جدول زمني لعملية التصويت، والتي سيتم مشاركتها مع كافة الأعضاء قريبًا، مشيرة إلى أن لجنة من الملتقى ستتولى التحقق من طلبات الترشيح المقدمة لضمان الشفافية الكاملة.